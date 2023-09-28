Daftar 27 Artis Indonesia yang Diduga Promosikan Judi Online

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang diduga promosikan judi online. Akibat promosi yang dilakukan para artis ini, banyak masyarakat yang tertipu hingga mengalami kerugian materi yang taknsedikit.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun tangan untuk menumpas judi online. Sederet artis yang diduga terlibat dalam mempromosikan platform judi ini pun dipanggil polisi untuk mendapatkan keterangan.

Pedangdut Cupi Cupita menjadi artis terbaru yang memberikan kesaksiannya di Bareskrim Polri, pada 26 September silam. Dia mengaku, selama ini hanya tahu bahwa situs judi online yang dipromosikannya tersebut merupakan game online.

Selain pedangdut cantik asal Bandung, Jawa Barat itu, setidaknya ada 25 nama artis lain yang terlibat dalam promosi judi online tersebut. Berikut Okezone mengulas daftar artis Indonesia yang diduga promosikan judi online.

1.Denny Cagur

Komedian Denny Cagur diduga melakukan promosi judi online Agen 138, pada Desember 2020. Akan tetapi, dirinya tidak dilaporkan ke polisi.

2.Gilang Dirga

Serupa dengan Denny Cagur, Gilang Dirga juga diduga mempromosikan judi online Agen 138, pada Desember 2020. Namun dia tidak dilaporkan ke polisi.

3.Ari Lasso

Penyanyi Ari Lasso mempromosikan judi online Agen 138, pada Januari 2021. Alasan ini yang membuat namanya terseret dalam kasus judi online tersebut.

4.Boy William

Presenter Boy William juga terseret dugaan promosi judi online Agen 138, pada Januari 2021.

5.Arief Muhammad (Mak Beti)

Pada Januari 2021, Arif Muhammad ikut terlibat dalam promosi Agen 138. Namun selebgram yang terkenal berkat perannya sebagai Mak Beti ini tidak dilaporkan ke polisi.