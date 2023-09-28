Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daftar 27 Artis Indonesia yang Diduga Promosikan Judi Online

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |10:17 WIB
Daftar 27 Artis Indonesia yang Diduga Promosikan Judi Online
Daftar 27 artis Indonesia yang diduga promosikan judi online. (Foto: Instagram/@cupitagobas19)
A
A
A

vv

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang diduga promosikan judi online. Akibat promosi yang dilakukan para artis ini, banyak masyarakat yang tertipu hingga mengalami kerugian materi yang taknsedikit. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun tangan untuk menumpas judi online. Sederet artis yang diduga terlibat dalam mempromosikan platform judi ini pun dipanggil polisi untuk mendapatkan keterangan.

Pedangdut Cupi Cupita menjadi artis terbaru yang memberikan kesaksiannya di Bareskrim Polri, pada 26 September silam. Dia mengaku, selama ini hanya tahu bahwa situs judi online yang dipromosikannya tersebut merupakan game online. 

Selain pedangdut cantik asal Bandung, Jawa Barat itu, setidaknya ada 25 nama artis lain yang terlibat dalam promosi judi online tersebut. Berikut Okezone mengulas daftar artis Indonesia yang diduga promosikan judi online. 

1.Denny Cagur

Komedian Denny Cagur diduga melakukan promosi judi online Agen 138, pada Desember 2020. Akan tetapi, dirinya tidak dilaporkan ke polisi.

2.Gilang Dirga

Serupa dengan Denny Cagur, Gilang Dirga juga diduga mempromosikan judi online Agen 138, pada Desember 2020. Namun dia tidak dilaporkan ke polisi.

3.Ari Lasso

Penyanyi Ari Lasso mempromosikan judi online Agen 138, pada Januari 2021. Alasan ini yang membuat namanya terseret dalam kasus judi online tersebut.

4.Boy William

Presenter Boy William juga terseret dugaan promosi judi online Agen 138, pada Januari 2021.

5.Arief Muhammad (Mak Beti)

Pada Januari 2021, Arif Muhammad ikut terlibat dalam promosi Agen 138. Namun selebgram yang terkenal berkat perannya sebagai Mak Beti ini tidak dilaporkan ke polisi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112798/heri_horeh-XRwt_large.jpg
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3109213/berlliana_lovell-U2zg_large.jpg
Syuting Bareng, Berlliana Lovell Sebut Shin Tae Yong Sosok Humble dan Sweet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3108908/agnes_jennifer-SGiU_large.jpg
TikToker Agnes Jennifer Curhat Diselingkuhi Suami: Tapi Hidup Terus Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/33/3100734/mandra-2bvF_large.jpg
Mandra Belum Siap Punya Mantu, Dorong Sang Putri Kejar Pendidikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement