Profil Sir Michael Gambon, Pemeran Dumbledore yang Meninggal Dunia

LOS ANGELES - Sir Michael Gambon yang dikenal berkat perannya sebagai Dumbledore di film Harry Potter, dilaporkan meninggal dunia pada usia 82 tahun. Berdasarkan pernyataan resmi keluarga, sang aktor meninggal akibat penyakit pneumonia.

"Kami sangat terpukul mengumumkan kabar meninggalnya Sir Michael Gambon," dikutip dari pernyataan publicist Clair Dobbs.

"Suami dan ayah tercinta, Michael meninggal dengan tenang di rumah sakit ditemani istrinya Anne dan putranya Fergus setelah menderita pneumonia," lanjutnya.

"Kami meminta Anda menghormati privasi kami di saat yang sulit ini dan terima kasih atas pesan dukungan dan cinta Anda," tutup pernyataan tersebut.

Michael Gambon dikenal berkat aktingnya yang ciamik di sejumlah film box office. Sebelum memerankan Dumbledore, Gambon sempat menyita perhatian pencinta film dunia saat berperan sebagai detektif yang menderita psoriasis dalam serial hit tahun 1980-an, "The Singing Detective".

