7 Bintang Film Harry Potter Meninggal Dunia, Terbaru Michael Gambon

Bintang film Harry Potter yang meninggal dunia (Foto: Reuters)

JAKARTA - Deretan bintang film Harry Potter telah meninggal dunia. Terbaru, ada Michael Gambon yang tutup usia akibat pneumonia, pada 28 September 2023.

"Michael meninggal dunia dengan tenang di rumah sakit akibay pneumonia. Mendiang didampingi sang istri, Anne dan putranya Fergus di momen terakhir hidupnya," ujar keluarga dikutip dari Variety, pada Jumat (29/9/2023).

Mendiang Michael Gambon dikenal luas pencinta film berkat perannya sebagai Profesor Albus Dumbledore. Mengutip CBS News, dia berperan sebagai Dumbledore dalam enam film Harry Potter.

Franchise Harry Potter debut perdana lewat film Harry Potter and the Philosopher's Stone, pada 2001. Film terakhirnya, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 tayang pada 2011.

Sepanjang 22 tahun, berikut deretan bintang film Harry Potter yang telah meninggal dunia.

1.Michael Gambon





Michael Gambon meninggal dunia di usia 82 tahun di dampingi anak dan istrinya, pada 28 September 2023. Tampil di enam film Harry Potter, Prisoner of Azkaban yang rilis pada 2004 menjadi perannya yang paling mencolok sebagai Dumbledore.