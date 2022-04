FILM Fantastic Beasts akhirnya kembali ke layar lebar setelah seri The Crimes of Grindelwald dirilis pada 2018 lalu. Kali ini The Secrets of Dumbledore mengisahkan tentang Albus Dumbledore yang menugaskan Newt Scamander dan kawan-kawannya dengan misi yang membawa mereka ke pusat pasukan penyihir gelap Gellert Grindelwald.

Film bergenre petualangan dan fantasi ini sendiri merupakan film prekuel sekaligus spin-off dari film Harry Potter yang diciptakan oleh J.K Rowling. Sama seperti sebelumnya, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore kembali dibintangi oleh Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, dan masih banyak lagi.

Bahkan, para penggemar sudah bisa menyaksikan Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore sejak Rabu, 13 April 2022 di bioskop seluruh Indonesia. Sebelum menonton, yuk intip fakta-fakta menarik dari film tersebut:

1. Kembalinya Newt Scamander

Melanjutkan cerita The Crimes of Grindelwald, kali ini Newt Scamander si peneliti hewan sihir harus kembali menyelamatkan dunia setelah Grindelwald si penyihir jahat berhasil kabur dan memulai perang sihir. Sadar butuh bantuan tambahan, Newt pun harus pulang ke Inggris untuk bertemu dengan guru kesayangannya, Albus Dumbledore.

2. Hubungan Lama Dumbledore dan Grindelwald

Setelah sedikit membahas hubungan Dumbledore dan Grindelwald di seri film Harry Potter, film Fantastic Beasts ketiga ini akan menggali lebih dalam mengenai dua penyihir kuat ini. Melalui beberapa publikasi Warner Bros., rupanya terungkap bahwa Dumbledore dan Grindelwald adalah mantan kekasih yang berpisah karena perbedaan paham soal dunia sihir.

3. Jati Diri Credence Di dua film pertama Fantastic Beasts, aktor Ezra Miller turut hadir dan berperan sebagai Credence; remaja lelaki misterius yang punya kekuatan sihir maha dahsyat. Bukan remaja biasa, ternyata Credence adalah bagian dari keluarga sihir Dumbledore, bernama depan Aurelius, yang punya dendam terhadap dunia akibat masa kecilnya yang tak bahagia. 4. Johnny Depp Pergi, Mads Mikkelsen Datang Akibat sebuah skandal KDRT, aktor Johnny Depp akhirnya dipaksa untuk hengkang dari proyek film ini agar Warner Bros. tak ikut kena kontroversi. Alhasil, peran Grindelwald kini berpindah-tangan ke Mads Mikkelsen, aktor garang asal Denmark yang sudah terkenal lewat serial televisi Hannibal dan seri film James Bond. 5. Kembalinya David Yates Seperti di dua film sebelumnya, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore akan kembali disutradarai oleh David Yates, sineas yang sudah makan asam garam di dunia sihir J.K. Rowling. Sebelum menjadi sutradara tetap trilogi Fantastic Beasts, David sudah pernah menyutradarai empat film Harry Potter; mulai dari Order of the Phoenix hingga Deathly Hallows bagian ke-dua.