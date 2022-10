JAKARTA - Meninggalnya Robbie Coltrane membuat pemeran utama film Harry Potter, Daniel Radcliffe, berduka. Mereka merasa kehilangan pria yang memerankan tokoh Hagrid di film adaptasi novel J.K Rowling tersebut.

Daniel Radcliffe mengenang karakter jenaka Coltrane semasa hidup. Bahkan, dia menganggap sang aktor sebagai salah satu orang paling lucu yang pernah ditemuinya.

"Robbie adalah orang paling lucu yang pernah aku temui dan selalu membuat kami tertawa terus sebagai anak kecil di lokasi syuting," tulis Radcliffe, dikutip dari Instagramnya.

Radcliffe mengenang pengalaman mereka ketika syuting film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Bagaimana sosok menyenangkan Coltrone membangun suasana bahagia di lokasi syuting.

"Aku memiliki kenangan indah tentang dia yang menjaga semangat kami di 'Tahanan Azkaban', ketika kami bersembunyi dari hujan lebat selama berjam-jam di gubuk Hagrid dan dia bercerita membuat lelucon untuk menjaga semangat," kata Radcliffe.



Kini pria yang dikenal punya selera humor tinggi itu harus pergi untuk selamanya. Radcliffe tentunya sangat kehilangan dan mengungkapkan kesedihannya. "Aku merasa beruntung bisa bertemu dan bekerja dengannya. Sangat sedih karena dia adalah aktor yang luar biasa dan pria yang menyenangkan," sambungnya. Coltrane diketahui membintanggi Rubeus Hagrid dalam franchise film Harry Potter dan melakoni lusinan adegan dengan Radcliffe. Mengutip Variety, mereka membintangi delapan film Harry Potter bersama dari Sorcerer's Stone( 2001) hingga Death Hallows Part 2 (2011). Aktor serba bisa itu wafat di usia 72 tahun. Pihak Agensi Belinda Wirght mengkonfirmasi bahwa Robbie meninggal di Rumah Sakit yang berada di kawasan Falkirk, Skotlandia.