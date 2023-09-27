TikTok Awards Indonesia 2023, Hadirkan Kreator Pembawa Perubahan Positif

JAKARTA - TikTok dan RCTI berkolaborasi menghadirkan TikTok Awards 2023. Dengan mengusung tema #BigOnTheSmallScreen, TikTok Awards Indonesia 2023 ingin memperlihatkan bagaimana langkah kecil seperti mengunggah video kreatif di TikTok dapat memberikan dampak besar bagi komunitas maupun masyarakat luas di luar TikTok.

"Tahun ini kami mengangkat tema Big On The Small Screen yang mana TikTok ingin membawa pesan bahwa membuat sebuah dampak positif yang besar bisa dimulai dari langkah kecil, semudah membuat konten dengan durasi tiga singkat di TikTok," ucap Tiurma Imelda Sinaga, Head of Production Operation RCTI, di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/9/2023).

Karina Mahaya, Senior Marketing Manager TikTok Indonesia menyampaikan jika tahun ini sudah banyak sekali kreator yang telah membawa dampak positif melalui unggahan mereka.

"Sepanjang tahun 2023, kami telah menyaksikan bagaimana para kreator TikTok di Indonesia terus membawa perubahan positif melalui unggahan mereka di TikTok. Tidak jarang, konten video singkat yang terlihat sederhana ini membawa dampak besar bagi komunitas dan masyarakat Indonesia,” kata Karina.

"Karenanya kami ingin mengapresiasi para kreator terpilih ini karena telah menginspirasi, menghibur, serta membawa dampak positif bagi masyarakat di Indonesia," tambahnya.

Di samping itu, Imelda berharap acara TikTok Awards Indonesia 2023 ini membuat masyarakat Indonesia lainnya pun turut serta membuat perubahan positif dengan cara sederhana melalui unggahan video yang bermanfaat di TikTok.

"Kami ingin menginspirasi para user untuk ikut membuat konten Tiktok karena ujungnya kontennya akan berdampak positif seperti itu," tutur Imelda.

Imelda pun menyampaikan jika semua semua hal tersebut sejalan dengan semangat RCTI yang tidak pernah berhenti untuk memberikan tayangan yang positif untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang akhirnya membuat RCTI dan TikTok berkolaborasi menayangkan TikTok Awards Indonesia 2023.

"Sejalan dengan semangat RCTI untuk menghibur masyarakat Indonesia lewat tayangan yang positif, kami senang dapat kembali berkolaborasi dengan TikTok untuk menggelar TikTok Awards Indonesia. Sambutan hangat yang diberikan masyarakat dan penonton setia RCTI di Indonesia di dua edisi sebelumnya juga memotivasi kami untuk mengemas cerita para kreator lewat tayangan yang inspiratif dan menghibur, didukung dengan penampilan spektakuler dari selebritas dan musisi papan atas,” tutur Imelda.

“Kami tidak sabar untuk mengungkap para kreator teratas yang berhasil masuk dalam nominasi TikTok Awards Indonesia tahun ini," lanjutnya.

Di tahun ini sendiri, TikTok Awards Indonesia 2023 menyajikan 17 nominasi yang dibagi menjadis 3 kategori. Pertama ada kategori Public's Vote yang terdiri dari Rising Star of The Year, Celebrity of The Year, Musician of The Year, Popular Song of The Year, Popular Creator of The Year, LIVE Creator of The Year, TikTok Shop Creator of The Year. dan Popular Effect of The Year. Pemenang untuk kategori ini berdasarkan hasil voting dari netizen.