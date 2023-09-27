Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bawakan Tembang Milik Elton John, Putri Ariani Tampil Memukau di Final AGT 2023

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |10:59 WIB
Bawakan Tembang Milik Elton John, Putri Ariani Tampil Memukau di Final AGT 2023
Putri Ariani di Final AGT 2023 (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani tampil di babak final America’s Got Talent (AGT) pada hari ini, Rabu (28/9/2023). Dalam kesempatan ini, Putri Ariani membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down On Me milik Elton John.

Sama seperti sebelumnya, Putri tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil di panggung America’s Got Talent (AGT). Maka dari itu, dirinya memilih untuk menunjukkan penampilan terbaiknya.

Suara merdu Putri Ariani mengalun indah bersama dengan dentingan piano yang dia mainkan. Hal ini berhasil membuat penonton terpukau. Keindahan penampilan Putri Ariani semakin bertambah ketika ada suara choir turut menemaninya bernyanyi.

Penampilannya benar-benar menjadi sangat mewah. Tidak heran jika sorak-sorai penonton terus terdengar sepanjang penampilan Putri Ariani.

Sama seperti penampilan sebelumnya, Putri pun kembali berhasil memukau para juri. Semuanya bahkan terlihat terhipnotis melihat penampilan apik dari Putri.

Putri Ariani

Tidak hanya itu, di akhir penampilan Putri, Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara selaku juri pun memberikan tepuk tangan yang meriah.

“Thank you," ucap Putri Ariani di akhir penampilannya yang sangat diapresiasi oleh semua orang di studio, dikutip dari YouTube America's Got Talent 2023, Rabu (27/9/2023).

Keindahan Putri Ariani saat tampil di atas panggung bukan hanya karena suaranya yang merdu dan sopan masuk ke dalam telinga. Akan tetapi, ia juga tampil dengan fashion mewah di atas panggung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement