Bawakan Tembang Milik Elton John, Putri Ariani Tampil Memukau di Final AGT 2023

JAKARTA - Putri Ariani tampil di babak final America’s Got Talent (AGT) pada hari ini, Rabu (28/9/2023). Dalam kesempatan ini, Putri Ariani membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down On Me milik Elton John.

Sama seperti sebelumnya, Putri tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil di panggung America’s Got Talent (AGT). Maka dari itu, dirinya memilih untuk menunjukkan penampilan terbaiknya.

Suara merdu Putri Ariani mengalun indah bersama dengan dentingan piano yang dia mainkan. Hal ini berhasil membuat penonton terpukau. Keindahan penampilan Putri Ariani semakin bertambah ketika ada suara choir turut menemaninya bernyanyi.

Penampilannya benar-benar menjadi sangat mewah. Tidak heran jika sorak-sorai penonton terus terdengar sepanjang penampilan Putri Ariani.

Sama seperti penampilan sebelumnya, Putri pun kembali berhasil memukau para juri. Semuanya bahkan terlihat terhipnotis melihat penampilan apik dari Putri.

Tidak hanya itu, di akhir penampilan Putri, Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara selaku juri pun memberikan tepuk tangan yang meriah.

“Thank you," ucap Putri Ariani di akhir penampilannya yang sangat diapresiasi oleh semua orang di studio, dikutip dari YouTube America's Got Talent 2023, Rabu (27/9/2023).

Keindahan Putri Ariani saat tampil di atas panggung bukan hanya karena suaranya yang merdu dan sopan masuk ke dalam telinga. Akan tetapi, ia juga tampil dengan fashion mewah di atas panggung.