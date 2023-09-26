Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Pemain Serial Horor Twisted: The Sinners yang Tayang Oktober 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |10:09 WIB
Daftar Pemain Serial Horor <i>Twisted: The Sinners</i> yang Tayang Oktober 2023
Daftar pemain film Twisted: The Sinners. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ kini menghadirkan serial Twisted: The Sinners untuk menyemarakkan Halloween di Oktober mendatang. Serial ini merupakan sekuel ketiga dari Twisted dan Twisted 2.

Twisted: The Sinners yang diproduksi oleh Vision+ dan Cameo Project ini disutradarai oleh Martin Anugrah. Seperti dua prekuel sebelumnya, Twisted: The Sinners menghadirkan genre horor.

Serial ini mengisahkan teror balas dendam sesosok hantu kepada orang-orang berdosa yang telah membuat hidupnya sengsara. Hal ini sejalan dengan istilah “The Sinners” yang ada pada judulnya.

Bagi Anda yang penasaran, berikut beberapa aktor dan aktris yang tergabung ke dalam serial Twisted: The Sinners:

1. Hana Saraswati

2. Anrez Adelio

3. Gabriella Desta

4. Mamang Osa

5. Ananta Rispo

6. Martin Anugrah

7. Ichal Kate

8. Bobby Samuel

9. Ruth Marini

10. Marcelino Lefrandt

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175316//simak_cara_nonton_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini-ab4S_large.jpg
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175279//microdrama_hantu_joki_skripsi-Dox9_large.jpg
Microdrama Hantu Joki Skripsi, Ketika Horor dan Komedi Menyatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175228//timnas_indonesia-Bt7u_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/598/3175144//yuki_kato-duFD_large.jpg
Bedah Karakter Yuki Kato dalam Still Single: Pencari Cinta yang Percaya Zodiak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175120//simak_link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_vision-vuEr_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Vision+, Begini Cara Nontonnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175105//para_pemain_timnas_indonesia-VIvi_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement