Daftar Pemain Serial Horor Twisted: The Sinners yang Tayang Oktober 2023

JAKARTA – Vision+ kini menghadirkan serial Twisted: The Sinners untuk menyemarakkan Halloween di Oktober mendatang. Serial ini merupakan sekuel ketiga dari Twisted dan Twisted 2.

Twisted: The Sinners yang diproduksi oleh Vision+ dan Cameo Project ini disutradarai oleh Martin Anugrah. Seperti dua prekuel sebelumnya, Twisted: The Sinners menghadirkan genre horor.

Serial ini mengisahkan teror balas dendam sesosok hantu kepada orang-orang berdosa yang telah membuat hidupnya sengsara. Hal ini sejalan dengan istilah “The Sinners” yang ada pada judulnya.

Bagi Anda yang penasaran, berikut beberapa aktor dan aktris yang tergabung ke dalam serial Twisted: The Sinners:

1. Hana Saraswati

2. Anrez Adelio

3. Gabriella Desta

4. Mamang Osa

5. Ananta Rispo

6. Martin Anugrah

7. Ichal Kate

8. Bobby Samuel

9. Ruth Marini

10. Marcelino Lefrandt