Lolly Pindah dari Rumah Mami Eda Usai Dimarahi soal Mahalnya Biaya Listrik

JAKARTA - Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly, kini menunjukkan tempat tinggalnya yang baru di London, Inggris, melalui unggahan Instagramnya. Padahal, belakangan ia diketahui tinggal di rumah Mami Eda.

Lolly terlihat merekam videonya sedang dance di sebuah kamar. Namun, ruangan itu terlihat sangat minim pencahayaan.

"Alhamdulillah udah punya tempat tinggal sendiri," tulis Lolly, dikutip pada Selasa (26/9/2023).

Unggahan itu menuai beragam respons netizen. Banyak yang ikut senang karena Lolly bisa hidup sendirian tanpa menumpang orang lain.

"Syukur, biar bagaimanapun tinggal di tempat orang enggak enak," komentar akun @amana****