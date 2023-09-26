Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Chandra dan Abdel Achrian Bocorkan Kriteria Jadi Pelawak di Indonesia

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |07:55 WIB
Denny Chandra dan Abdel Achrian Bocorkan Kriteria Jadi Pelawak di Indonesia
Denny Chandra dan Abdel Achrian bocorkan kriteria jadi pelawak di Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) 2023 akan segera digelar. Para komedian Tanah Air menyambut antusias ajang penghargaan bergengsi ini, termasuk Denny Chandra dan Abdel Achrian.

Dua pelawak yang sudah dikenal masyarakat dengan tingkah yang kocak dan dapat membuat cair suasana itu memberikan sedikit bocoran tentang kriteria menjadi pelawak di Indonesia.

“Kita kasih kisi-kisi kalau orang-orang yang terpilih ini emang harus aktif di komedi, jangan punya tindak kriminal, cuma kita kan ada bermacam-macam kategori pria dan wanita itu masih ada khususnya,” kata Abdel saat ditemui di Studio 2 iNews Tower, Jakarta, belum lama ini.

Menurut mereka, dunia komedi juga stand up comedy memiliki kriterianya tersendiri. Sehingga tidak dapat disama ratakan dengan yang lainnya. Pemilihan kriteria terbagi menjadi dua macam yaitu sipilih berdasarkan juri, dan dipilih berdasarkan pemirsa.

