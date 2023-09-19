Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Lengkap Nominasi Anugrah Komedi Indonesia 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:25 WIB
Daftar Lengkap Nominasi Anugrah Komedi Indonesia 2023
Daftar Lengkap Nominasi ANUKOM 2023 (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Anugrah Komedi Indonesia atau ANUKOM adalah penghargaan tertinggi untuk insan komedian Tanah Air. Tahun 2023 adalah tahun ke-3 acara ini diselenggarakan. ANUKOM ini di inisiasi oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI).

ANUKOM 2023 berlangsung pada 27 September 2023 pukul 20.00 WIB langsung dari iNews Tower. Acara ini dipandu oleh Denny Cagur, Abdel Achrian dan Vega Darwanti.

Daftar Lengkap Nominasi ANUKOM 2023

Nominasi terdiri dari terfoorit an terpilih oleh juri. Terfavorit, pemirsa bisa berkontribusi dengan melakan vote melalui RCTI+. Vote dimulai tanggal 11 September 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 26 september 2023 - 10.00 WIB.

Berikut Kategori Nominasi ANUKOM 2023

1. Komedian Pria

Terfavorit

1. Sule

2. Parto Patrio

3. Wendi Cagur

4. Denny Cagur

5. Andika Pratama

6. Cak Lontong

7. Denny Chandra

Terpilih

1. Sule

2. Parto Patrio

3. Wendi Cagur

4. Denny Cagur

5. Andika Pratama

6. Cak Lontong

7. Denny Chandra

2. Komedian wanita

Terfavorit

1. Nunung

2. Rizky Inggar

3. Mimin

4. Hesti Purwadinata

5. Vega Darwanti

6. Kiki Saputri

7. Ayu Ting Ting

Terpilih

1. Nunung

2. Rizky Inggar

3. Mimin

4. Hesti Purwadinata

5. Vega Darwanti

6. Kiki Saputri

7. Ayu Ting Ting

3. Komika

Terfavorit

1. Abdur

2. Awwe

3. Ali Akbar

4. Arif Brata

5. Nopek Novian

Terpilih

1. Abdur

2. Awwe

3. Ali Akbar

4. Arif Brata

5. Nopek Novian

4. Program TV Komedi Terpilih

1. TVRI “Pengen Beken”

2. Kompas TV “Suci X”

3. Trans 7 “Lapor Pak”

4. iNews TV “Cross Check”

5. Trans TV “Ketawa itu Berkah”

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
