Ninaya, Jebolan The Voice Kids Hadirkan Single Ke-4

JAKARTA - Ninaya merupakan The Voice Kids Indonesia. Kini ia telah menjalani kehidupan di industri musik Indonesia.

Ninaya menunjukkan eksistensinya di dunia tarik suara secara resmi di bawah naungan Label Le Moesik Revole. Dalam kiprah profesionalnya, Ninaya telah merilis beberapa single, diantaranya; Aku Ratumu, Ampuni Aku Ya Allah, It’s Ok I’ll Be Fine, dan Salah Paham.

Terbaru, Ninaya merilis single ke-4 yang berjudul Lepas Darimu, ciptaan Ilham Baso. Lagu dengan dance vibes ini menceritakan tentang perasaan bahagia seseorang yang akhirnya bisa terlepas dari hubungan asmara yang tidak sehat dengan mantan kekasihnya.

"Lagu ini sebagai reminder juga kalo kita juga harus mencintai diri kita sendiri, salah satunya dengan cara melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat," ucap Ninaya.

