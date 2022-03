JAKARTA- Ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia telah mengenalkan wajah baru para pemusik muda yang berbakat. Salah satu jebolan The Voice Kids Indonesia Season 4 yang paling berkesan yaitu Faith Christabelle. Dengan bakat dan kharismanya, Faith Christabelle berhasil menjadi 1st runner up The Voice Kids Indonesia Season 4.

Sampai saat ini, Faith kerap menghibur para penggemar dengan suara merdunya. Gadis tersebut seringkali membuat cover lagu yang diunggah di YouTube. Salah satu cover paling berkesan di YouTube channel Faith CNS yaitu ketika ia menyanyikan lagu ‘Dear No One’ yang dipopulerkan oleh penyanyi pop jebolan American Idol 2010, Tori Kelly.

Dengan penuh penghayatan, Faith berhasil menyampaikan emosi dengan suara merdunya. Tak disangka, sang penyanyi asli yaitu Tori Kelly menyaksikan video penampilan Faith ini. Ia pun memuji suara merdu Faith, “Nada suaramu begitu lembut dan murni, ini luar biasa,” ujar Tori Kelly dikutip dari unggahan YouTube channel Glamour pada Sabtu (26/2/2022).

Faith merasa sangat senang dan tak menyangka mendapat pujian oleh Tori Kelly. “Saya merasa sangat senang, saya membeku sesaat karena rasanya tidak nyata. Saya sangat mengaguminya, dia salah satu inspirasi saya,” tutur Faith.

Bagi yang sudah penasaran, yuk intip penampilan Faith nyanyikan ‘Dear No One’ hanya di YouTube channel Faith CNS!

(nit)