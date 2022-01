JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia telah mengenalkan wajah baru para pemusik muda yang berbakat. Salah satu jebolan The Voice Kids Indonesia Season 4 yang paling berkesan yaitu Faith Christabelle yang berasal dari Tangerang.

Pada babak pertama yang menegangkan yakni Blind Audition, Faith membawakan lagu Before You Go yang dipopulerkan oleh Lewis Capaldi. Penampilan tersebut berhasil menyentuh hati para coaches, Marcell Siahaan, Isyana Sarasvati, dan tim Yura Yunita-Rizky Febian. Mereka semua memutar kursinya dan memperebutkan peserta kelahiran tahun 2005 itu.

Tak hanya memiliki suara merdu dan lembut, para coaches juga dibuat tercengang dengan kemampuan Faith menciptakan lagu. Dengan bakat dan kharismanya, Faith Christabelle berhasil menjadi 1st runner up The Voice Kids Indonesia Season 4.

Sampai saat ini, Faith kerap menghibur para penggemar dengan suara merdunya. Gadis tersebut seringkali membuat cover lagu yang diunggah di media sosial, diantaranya YouTube. Salah satu cover yang paling berkesan di YouTube channel Faith CNS yaitu ketika ia menyanyikan lagu ‘Lost Stars’ yang dipopulerkan oleh penyanyi pop asal Amerika, Adam Levine.

Dalam lagu emosional ini, liriknya menceritakan tentang pandangan seseorang mengenai kehidupan. Dengan penuh penghayatan, Faith berhasil menyampaikan emosi dengan suara merdunya. Bagi yang sudah penasaran, yuk intip penampilan Faith nyanyikan Lost Stars hanya di YouTube channel Faith CNS!

