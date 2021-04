JAKARTA - Ada kisah menarik di balik penampilan Arsy Hermansyah bersama sang ibu, Ashanty dalam final The Voice Kids Indonesia Season 4 yang digelar pada Kamis (8/4/2021) malam.

Seperti dituturkan Ashanty lewat Instagram, putrinya itu sempat melayangkan protes padanya. Hal itu karena bocah perempuan 6 tahun tersebut mendapat porsi bernyanyi lebih sedikit dibanding sang ibu saat didapuk jadi bintang tamu The Voice Kids Indonesia.

"Pas chek sound kami sudah bagi-bagi part. Eh, tiba-tiba dia nyeletuk, 'Bunda nyanyi banyak banget, Arsy dikit (dengan muka bete)'," kata Ashanty melengkapi video gladi bersih penampilan mereka yang sudah ditonton lebih dari 1 juta kali itu.

Arsy, menurut Ashanty, melanjutkan protesnya dengan mengatakan, "(Dia bilang lagi), 'Yang diundang kan Arsy, Bunda cuma menemani.' Benar-benar nih anak. Enggak papa deh yang penting bunda, ayah, kakak-kakak, dan adik semua bangga sama kamu sayangku."

Video unggahan Ashanty itu kemudian ramai dikomentari warganet yang gemas dengan tingkah pola Arsy Hermansyah. Dita Soedarjo misalnya mengatakan, "Gemas banget. Putrimu sangat lucu."

Lainnya mengatakan, "Arsy the best. Latihan nyanyi yang rajin ya. Keren." Sementara seorang warganet berkomentar, "Beruntung Arsy punya panutan ayah, bunda, dan kakaknya. Jadi lebih pede dan terasah. Arsy Hermansyah tampaknya akan jadi bintang masa depan. The next diva.*

