HOME CELEBRITY TV SCOOP

Raffi Ahmad Pukau Indonesian Television Awards 2023 dengan Permainan Drum

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:49 WIB
Raffi Ahmad Pukau Indonesian Television Awards 2023 dengan Permainan Drum
Raffi Ahmad di Indonesian Television Awards 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad meramaikan panggung Indonesian Television Awards (ITA) 2023 dengan aksinya menabuh drum. Ayah dari dua orang anak laki-laki, Rafathar dan Rayyanza itu membuka penghargaan untuk insan televisi Tanah Air itu bersama Rony Idol sebagai vokalis dan Achmad Megantara di posisi gitar.

Kehadiran Raffi Ahmad berhasil memukau para penonton yang sudah hadir beberapa saat sebelum ITA 2023 dimulai. Keramahan pria asal panggung itu juga membuat para penonton histeris saat melambaikan tangannya untuk menyapa mereka yang hadir.

Raffi Ahmad Pukau Indonesia Television Awards 2023 dengan Permainan Drum

Suami Nagita Slavina itu langsung menempati posisinya sebagai drummer untuk membawakan lagu pembuka ITA 2023. Saat menabuh drum sebagai pemanasan, penonton langsung bersorak histeris.

Sekadar informasi, Raffi Ahmad memang pandai dalam mememainkan beberapa alat musik. Ini membuatnya dipercaya untuk menjadi salah satu personil band yang diisi oleh para artis.

Terbaru, Raffi Ahmad manggung bersama Andre & Friends pada festival Pestapora di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia bergantian memainkan alat musik, mulai dari drum, gitar, piano, hingga menjadi vokalis.

