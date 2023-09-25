Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wanda Hamidah Rayakan Ultah Ke-46 dengan Unik

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |00:01 WIB
Wanda Hamidah Rayakan Ultah Ke-46 dengan Unik
Wanda Hamidah ultah ke-46 (Foto: IG Wanda)
A
A
A

JAKARTA - Wanda Hamidah tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya Kamis 21 September 2023, ia resmi menginjak usianya yang ke-46 tahun.

Menariknya, perayaan ulang tahun tidak dirayakan biasa. Namun, ia memilih melakukan atraksi salto sembari meniup lilin, diatas kue ultah masih menyala.

Wanda Hamidah menuliskan sebuah kalimat, menerangkan kalau keputusan meniup lilin ultahnya itu. Tentunya, merupakan sebuah tindakan ekstrim dan berbahaya.

Wanda Hamidah Rayakan Ultah Ke-46 dengan Unik

"Anti mainstream,"tulis Wanda Hamidah melalui cuitan di akun instagram pribadinya, Senin (25/9/2023).

Dalam postingan berbentuk video pendek itu, memperlihatkan Wanda Hamidah dengan sekumpulan perempuan, tengah melakukan Yoga.

Awalnya sekumpulan perempuan itu begitu serius melakukan Yoga, nampak dipimpin oleh Wanda Hamidah. Usai melakukan Yoga, Wanda Hamidah di surprise dengan sebuah kue ultah, lilin menyala di atasnya.

Melihat adanya kejutan itu, Wanda Hamidah langsung menghampiri dan memutuskan untuk atraksi salto di atas meja. Sembari meniup lilin, tengah menyala tersebut.

Aksi berani ditunjukan bintang film Cahaya dari Timur: Beta Maluku ini, turut membuat sebagian hadir dalam acara itu langsung tepuk tangan. Namun, ada pula merekam momen langkah yang ditunjukkan oleh Wanda Hamidah tersebut.

