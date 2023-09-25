Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengaku Dapat Kiriman Santet, Stevie Agnecya: Udahan Yuk, Apalagi Kamu Lagi Hamil

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:33 WIB
Mengaku Dapat Kiriman Santet, Stevie Agnecya: Udahan Yuk, Apalagi Kamu Lagi Hamil
Stevie Agnecya dapat kiriman santet (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Stevie Agnecya datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya, ia membeberkan fakta bahwa dirinya menjadi korban santet seseorang.

Bukan omong kosong, istri dari pilot bernama Anggi Pratama ini bahkan menyertakan hasil rontgen tubuhnya. Bahkan dokter sempat menanyakan soal jenis KB yang digunakan olehnya.

"Kalau nggak rontgen dan dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB.. padahal aku gak pernah memasang apa apa di tubuhku apalagi susuk naudzubillah..," tulis Stevie pada unggahan di akun Instagramnya.

"Aku dan suamiku yang selalu ada disampingku.. Nggak akan tau memang ternyata makin kita dekat sama Allah makin ditunjukin semua bukti santet itu yang ada ditubuhku sudah 4 tahun," lanjutnya.

Stevie Agnecya

Stevie mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan rontgen lantaran merasa ada yang mengganjal ketika duduk. Sampai akhirnya ia pun mengetahui jika ada sesuatu yang 'dikirimkan' oleh seseorang dan disebutnya sebagai santet.

"Dan aku sudah diammm.. Masih dikirimkan juga. Ini hasil rontgen tanggal 18 September 2023 karena aku duduk mulai nggak nyaman, jadilah aku rontgen," jelasnya.

Lebih lanjut, Stevie pun sempat membeberkan ciri-ciri orang yang diduga mengirimkan santet kepadanya. Selain berjenis kelamin perempuan, orang tersebut juga saat ini disebut tengah hamil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement