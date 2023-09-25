Mengaku Dapat Kiriman Santet, Stevie Agnecya: Udahan Yuk, Apalagi Kamu Lagi Hamil

JAKARTA - Stevie Agnecya datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya, ia membeberkan fakta bahwa dirinya menjadi korban santet seseorang.

Bukan omong kosong, istri dari pilot bernama Anggi Pratama ini bahkan menyertakan hasil rontgen tubuhnya. Bahkan dokter sempat menanyakan soal jenis KB yang digunakan olehnya.

"Kalau nggak rontgen dan dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB.. padahal aku gak pernah memasang apa apa di tubuhku apalagi susuk naudzubillah..," tulis Stevie pada unggahan di akun Instagramnya.

"Aku dan suamiku yang selalu ada disampingku.. Nggak akan tau memang ternyata makin kita dekat sama Allah makin ditunjukin semua bukti santet itu yang ada ditubuhku sudah 4 tahun," lanjutnya.

Stevie mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan rontgen lantaran merasa ada yang mengganjal ketika duduk. Sampai akhirnya ia pun mengetahui jika ada sesuatu yang 'dikirimkan' oleh seseorang dan disebutnya sebagai santet.

"Dan aku sudah diammm.. Masih dikirimkan juga. Ini hasil rontgen tanggal 18 September 2023 karena aku duduk mulai nggak nyaman, jadilah aku rontgen," jelasnya.

Lebih lanjut, Stevie pun sempat membeberkan ciri-ciri orang yang diduga mengirimkan santet kepadanya. Selain berjenis kelamin perempuan, orang tersebut juga saat ini disebut tengah hamil.