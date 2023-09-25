3 Komentar Pedas Farida Nurhan saat Review Makanan

JAKARTA - Nama Farida Nurhan saat ini tengah ramai diperbincangkan lantaran berseteru dengan food vlogger Aa Juju dan Codebluuuu. Bahkan baru-baru ini melalui live di TikToknya, Codebluuu bersama istrinya mengatakan jika mereka tengah berada di Polda Metro Jaya untuk melaporkan Farida Nurhan.

Perseteruan tersebut diketahui berawal dari Aa Juju dan Codebluuu yang datang ke Warung Madun Nyak Kopsah, di kawasan Tangerang untuk mereview tempat makan tersebut. Dalam videonya, Aa Juju sempat membagikan video warung makan yang kotor lantaran penuh dengan sampah tisu bertebaran, hingga menyebut ada bau cukup mengganggu karena lokasinya berada berdekatan dengan kali.

Kendati begitu, Aa Juju sempat memuji rasa makanan yang dibuat oleh Bang Madun. Hal itu jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh Codebluuuu.

Pria yang diketahui berprofesi sebagai konsultan F&B ini terdengar berani mengkritik pedas kualitas ayam dan fuyunghai dari warung tersebut cukup buruk. Bahkan, ia juga menyebut bahwa menu udang serta cumi dianggapnya tak layak untuk dihidangkan apalagi di konsumsi. Sebab, masih ada kotoran yang tak dibersihkan dan langsung dimasak dengan bumbu-bumbu.

Tak terima dengan pedasnya komentar Aa Juju dan Codebluuuu saat mereview Warung Madun Nyak Kopsah, Farida Nurhan pun sempat mengatakan bahwa seharusnya seorang food vlogger bisa memberikan masukan yang baik. Akan tetapi, jejak digital Farida Nurhan yang sempat mereview pedas sejumlah usaha milik orang lain, ramai dibongkar oleh netizen.

Berikut, deretan komentar pedas Farida Nurhan saat Review Makanan:

1. Snack Al El Dul

Farida Nurhan bersama putrinya, Dias.. semat tampil bersama untuk mereview snack kulit ayam milik Al, El dan Dul. Dalam video tersebut, Farida mengatakan bahwa rasa dari snack kulit ayam milik tiga anak Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu standar hingga tak sebanding dengan harganya.

"Biasalah, rasanya standar. Tidak setimpal dengan harganya Rp85 ribu. Kayaknya bukan Al, El dan Dul deh yang buat, tapi orang lain dan pakai nama mereka. Kalau Al, El dan Dul yang buat pasti enak, karena mereka keluarga perfeksionis kan setahuku," papar Farida.

Tak hanya itu, Farida sempat terkejut saat melihat bulu ayam yang masih ada di snack tersebut. Ia bahkan memberi peringatan pada Al, El dan Dul agar lebih teliti melakukan pengecekan pada produk jualan mereka.

"Al, El dan Dul kamu harus cek ya. Ini adalah produk kalian," ucapnya lagi sambil memperlihatkan bulu ayam di produk kulit crispy .