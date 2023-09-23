Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Super Junior Hentak GBK Lewat Black Suit hingga Bonamana

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:50 WIB
Super Junior Hentak GBK Lewat Black Suit hingga Bonamana
Super Junior di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE (Foto: Lintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Boyband asal Korea Selatan Super Junior menyemarakkan SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (23/9/2023).

Super Junior memulai aksi panggung dengan lagu Black Suit. Sangat cocok dengan penampilan para membernya dalam balutan pakaian bernuansa merah dan hitam.

Idol K-Pop generasi kedua ini masih tetap energik kala tampil di depan penggemar Tanah Air. Semangat penonton makin menggelora kala lagu Mamacita mulai terdengar.

Leeteuk, Heechul, Shindong, Siwon, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook, dan Kyuhyun, kemudian berhenti sejenak dan menyapa fans Indonesia.

Super Junior

Siwon dengan perkenalan 'Mas Agung' yang merupakan nama julukannya di Indonesia. Dilanjutkan dengan sapaan manis rekannya, Kyuhyun.

"Aku cinta kamu," ujar Kyuhyun sambil menunjukkan simbol cinta dengan melengkungkan kedua tangannya.

Setelah itu, kedelapan member kembali membakar semangat dengan melanjutkan aksinya. Mereka membawakan lagu lainnya yang membawa nostalgia, yakni Mr. simple dan Bonamana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/205/3030117/super-junior-kembali-konser-di-jakarta-siap-seru-seruan-bareng-elf-qiGYTG5yVd.jpg
Super Junior Kembali Konser di Jakarta, Siap Seru-seruan Bareng ELF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/33/3013591/15-personel-super-junior-reuni-di-pernikahan-ryeowook-elf-terharu-PsbrKjIlRJ.jpg
15 Personel Super Junior Reuni di Pernikahan Ryeowook, ELF Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/33/2890378/anniversary-ke-18-super-junior-bakal-gelar-fan-meeting-di-seoul-SpFsUtGWmt.jpg
Anniversary ke-18, Super Junior Bakal Gelar Fan Meeting di Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/205/2629133/super-junior-puncaki-chart-itunes-di-23-negara-lewat-the-road-Ei01Yd6PeB.JPG
Super Junior Puncaki Chart iTunes di 23 Negara Lewat 'The Road'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/14/33/2611037/heechul-akan-absen-dari-konser-super-junior-bulan-depan-ZQyy3cZbvM.jpg
Heechul akan Absen dari Konser Super Junior Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/14/205/2546855/super-junior-umumkan-rencana-comeback-AwxEz3SWVH.jpg
Super Junior Umumkan Rencana Comeback
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement