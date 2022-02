SEOUL - Super Junior mengumumkan rencana comeback mereka dalam waktu dekat. Hal itu diumumkan grup tersebut lewat Story akun Instagram resmi mereka, pada 14 Februari 2022.

"Super Junior special single album. Coming soon," tulis pelantun Sorry Sorry tersebut dalam unggahannya. Leeteuk cs memang tidak membocorkan judul dan jadwal rilis album single tersebut, namun merilis foto para member.

Seperti diketahui, Super Junior terakhir kali merilis karya pada Maret 2021. Kala itu mereka meluncurkan album studio ke-10 berjudul 'The Renaissance' dengan title track House Party.

Dalam 24 jam, album tersebut bertengger di puncak iTunes Top Albums di 20 negara, termasuk Indonesia, Kolombia, Polandia, Bahrain, Thailand, Filipina, dan Peru. Album itu juga menguasai beberapa tangga musik utama di China, seperti QQ Music, KuGou Music, dan Kuwo Music.

Sementara lagu House Party, mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, karena dinilai, mendukung penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Tak hanya WHO, Kementerian Kesehatan lewat akun resminya di Twitter juga memuji keberadaan lagu itu. "Duuh #Minkes dari tadi dengerin lagu House Party terus nih smiling face with 3 hearts," ujar akun @KemenkesRI kala itu. Akun tersebut menambahkan, "Lagunya enak, liriknya mudah diinget, plus pesannya itu lho, #Minkes suka banget. Kalau @SJofficial ajak kita menerapkan prokes lewat lagu, bagaimana dengan #Healthies?"