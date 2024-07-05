Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Super Junior Kembali Konser di Jakarta, Siap Seru-seruan Bareng ELF

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |06:52 WIB
Super Junior Kembali Konser di Jakarta, Siap Seru-seruan Bareng ELF
Super Junior kembali konser di Jakarta. (Foto: tiket.com)
A
A
A

JAKARTA - Super Junior kembali menyapa penggemarnya di Jakarta lewat konser Super Show Spin-Off: Halftime di Beach City International Stadium Jakarta, pada 14 September 2024.

Pembelian tiket konser Super Junior mulai dijual pada 28 Juni 2024 lewat tiket.com. Sejauh ini tersisa tiga kategori tiket yang bisa dibeli fans: CAT 1 (standing) Rp3 juta, CAT 2 (kursi bernomor) Rp3,3 juta, dan CAT 3 (kursi bernomor) Rp2,8 juta.

Super Junior kembali konser di Jakarta. (Foto: tiket.com)

Penggemar bisa mendapatkan diskon hingga Rp50.000 dengan menggunakan metode pembayaran digital Blibli Tiket Paylater by Indodana. Fans bisa memanfaatkan diskonnya dengan menggunakan kode promo PAYLATEREVENT saat pembelian tiket.

Soal penginapan jelang konser, penggemar juga tidak perlu khawatir karena ada tiga hotel di sekitar venue yang bisa menjadi pilihan: Holiday Inn Express Jakarta International Expo, Swiss-Belinn Kemayoran, dan Aston Kemayoran City Hotel.

Ketiga hotel tersebut dapat ditempuh hanya dalam waktu 20 menit berkendara menuju venue konser di Beach City International Stadium. Manfaatkan pula promo spesial SING & STAY DEALS dari tiket.com.

Super Junior kembali konser di Jakarta. (Foto: tiket.com)

Dengan memasukkan kode promo STAYCONCERT, ELF (nama fandom Super Junior) bisa mendapatkan diskon 30 persen dan ekstra cashback hingga Rp200.000. Tentunya, fans bisa memilih penginapan lain yang bisa ditelusuri lewat apps tiket.com.

“Sebagai OTA yang berfokus pada konsumen, kami berharap bisa memberikan pengalaman konser tak terlupakan untuk ELF Indonesia. Nikmati pertunjukan musik memukau dan pengalaman menginap yang nyaman bersama tiket.com,” kata Maria menambahkan.*

(SIS)

