SEOUL - Kim Hee Chul dipastikan tidak akan tampil dalam konser Super Junior, Super Show 9. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi grup tersebut, Label SJ, lewat keterangan resminya, pada 13 Juni 2022.

Mengutip Allkpop, Selasa (14/6/2022), konser tiga hari itu hanya akan diikuti oleh Leeteuk, Yesung, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, dan Kyuhyun. Heechul absen karena mengalami masalah pada kakinya.

Bintang My Little Old Boy tersebut merasakan nyeri pada kakinya saat latihan yang membuat dirinya sulit melakukan koreografi dengan baik. Dalam keterangannya, Label SJ berharap, penggemar bisa memaklumi kondisi Heechul tersebut.

Sementara itu, konser Super Show 9 akan digelar di Jamsil Arena, Seoul, Korea Selatan, pada 15-17 Juli 2022. Penggemar internasional akan bisa menyaksikan jalannya konser secara daring pada 17 Juli mendatang.

Di lain pihak, Super Junior juga akan merilis album penuh terbarunya, ‘The Road: Keep On Going. Ini akan menjadi album terbaru Leeteuk cs, setelah merilis ‘The Road: Winter for Spring, pada Februari 2022.*

(SIS)