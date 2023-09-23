Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bawa Pesan Cinta untuk Fans, WayV Nyanyikan Lagu Kaleb J

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:05 WIB
Bawa Pesan Cinta untuk Fans, WayV Nyanyikan Lagu Kaleb J
WayV tampil di SMTOWN LIVE 2023 (Foto: Lintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA - WayV turut memeriahkan SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE di Jakarta yang digelar hari ini, Sabtu (28/9/2023). Hadirnya ember idol grup kenamaan ini mampu membuat Gelora Bung Karno berguncang.

Ten, Yangyang, Xiaojun, Winwin, Hendery, Qian Kun, disambut oleh teriakan histeris penonton. Ditambah lagi, mereka tampil gagah dengan busana serba hitam.

Mereka membuka penampilan lewat lagu Kick Back dengan dance yang kompak dan energik. Dilanjutkan dengan lagu Take Off.

Setelah itu, beberapa member WayV menyapa fans dengan bahasa Indonesia. Suara sapaan sang idola langsung membuat penonton kembali histeris.

WayV

"Aku mencintaimu," ujar Winwin.

Setelah membocorkan tengah menyiapkan album baru, Way V kemudian mem persembahkan lagu spesial untuk penggemar di Tanah Air dengan lagu dari Indonesia, yakni It's Only Me dari Kaleb J.

"Saya tahu kalian tau lagu ini, Kaleb J, It's Only Me. Kalau tahu liriknya boleh ikuti bersama saya," ujar Ten.

WayV lantas mulai menyanyikan tiap lirik lagunya dengan penuh penghayatan. Bahkan, suara mereka terdengar fasih kala bernyanyi bahasa Indonesia.

