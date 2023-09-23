Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pakaian Tradisional Lampung Ramaikan Gelaran SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |18:40 WIB
Pakaian Tradisional Lampung Ramaikan Gelaran SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE
Pakaian adat Lampung di SMTOWN Live 2023 (Foto: Dimas Andhika/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ada pemandangan unik jelang digelarnya SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE pada hari ini di kawasan Gelora Bung Karno Sabtu (23/092/2023) . Puluhan ribu penggemar K-pop tampak memadati kawasan tersebut dengan outfit batik hingga pakaian tradisional terbaik mereka.

Pemilihan batik dan pakaian adat tradisional kali ini memang cukup spesial. Pihak promotor (Dyandra Global Entertainment) sengaja memilih batik pada konser malam ini karena bertepatan dengan momen 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan.

Konser yang akan dimeriahkan oleh TVXQ, SUPER JUNIOR, Red Velvet, NCT 127, NCT Dream, WayV, aespa, hingga RIIZE itu juga ternyata akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Sebuah kesempatan emas untuk mempromosikan sekaligus menunjukkan kekayaan budaya Indonesia.

Bicara soal batik dan pakaian tradisional, tim MNC Portal Indonesia sempat melakukan wawancara langsung dengan 3 NCTzen asal Lampung. Mereka adalah Iza, Qolun, dan Miya.

SMTown Live 2023

Ketiga kakak beradik ini tampil kompak dan stylish mengenakan Tapis, kain tradisional asal daerah mereka.

"Sejak diumumkan ada dresscode batik/pakaian tradisional, kami langsung berburu kain tapis dan langsung custom di penjahit. Kira-kira persiapannya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu," ujar Iza.

Iza menambahkan, bila dipadukan dengan tepat, kain tradisional sebetulnya bisa menghasilkan tampilan yang chic dan modern, namun tidak menanggalkan unsur klasiknya. Nah, pada kesempatan kali ini, mereka memadukan kain tapis dengan outfit bernuansa serba hitam.

Halaman:
1 2
