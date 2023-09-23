Sapa Fans Indonesia, Aespa Bawa Lagu Baru di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE

Aespa bawa lagu baru di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE (Foto: Lintang/MPI)

JAKARTA - Idol grup Aespa menjadi salah satu penampil di SMTOWN Live 2023 SMCU PALACE yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23 September 2023.

Karina, Winter, Ningning, dan Giselle, tampil dengan busana bernuansa warna coklat dan hitam yang super seksi. Kemunculan mereka di panggung langsung membuat penonton berteriak histeris.

Mereka membawakan lagu Girls dengan dance yang energik. Disambung dengan lagu Bad Version dan Hold On.

Member Aespa kemudian berhenti sejenak. Mereka menyapa fans di Indonesia dengan wajah ceria.

"Rasanya senang banget bertemu fans di Indonesia," kata Karina.

"Setelah 11 tahun baru diadakan lagi konser SMTOWN, suatu kehormatan bagi kami juga," sahut Ningning.

Giselle kemudian meminta penonton bersorak. Penggemar yang mendengar permintaan sang idola langsung menunjukkan semangatnya, membuat GBK bergemuruh.

Setelah itu, mereka membawakan kejutan berupa lagu barunya yang pertama kali dibawakan di Indonesia, yakni Better Things.