2 Band yang Pernah Dibentuk Ariel sebelum Peterpan dan NOAH

Band yang pernah dibentuk Ariel sebelum NOAH dan Peterpan (Foto: Instagram/arielnoah)

JAKARTA - Ada dua band yang pernah dibentuk Ariel sebelum Peterpan dan NOAH. Sosok Nazril Irham memang mulai dikenal dan besar bersama kedua band tersebut.

Sebelum sukses bersama Peterpan dan NOAH, pria kelahiran 16 September 1981 ini pernah membentuk beberapa band lain. Meski banyak yang tidak bertahan lama, nyatanya dengan kerja keras dan kemauan yang besar, Ariel berhasil melahirkan band fenomenal di Tanah Air.

Lantas, apa saja dua band yang pernah dibentuk Ariel sebelum Peterpan dan NOAH? Berikut ulasan Okezone:

1. Cholesterol

Bakat bermusik duda satu anak ini sebenarnya sudah ada sejak ia masih sangat muda. Jauh sebelum Peterpan atau NOAH terbentuk, Ariel rupanya pernah mendirikan Cholesterol band.

Saat itu band tersebut beranggotakan 4 orang yakni Ariel, Qibil, Uki, dan Erick. Namun, di Cholesterol band Ariel tidak berposisi sebagai vokalis, melainkan bassist. Sedangkan posisi vokal diisi oleh Qibil.

“(Dulu) Sudah ngeband ama Uki duluan, dari SMP, nama bandnya Cholesterol. Kalau di Cholesterol bassist, vokalisnya Qibil gitaris Changcuters,” kata Ariel saat menjadi bintang tamu podcast YouTube KUY Entertainment, pada 11 Mei 2022.

Sayangnya, Cholesterol tidak bertahan lama karena mereka sempat batal mengikuti audisi bazaar lantaran gugup.