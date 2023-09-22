Dekat dengan Thariq Halilintar, Netizen Ramai Bandingkan Aaliyah Massaid dengan Fuji

JAKARTA - Hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Meski belum membenarkan soal status diantara mereka, sejumlah netizen meyakini jika keduanya kini dalam masa pendekatan alias PDKT dan serius menjalani kedekatan tersebut.

Menariknya, para netizen pun kini mulai ramai membanjiri kolom komentar di Instagram milik Aaliyah. Bahkan baru-baru ini, mereka tampak mengomentari potret elegan dan menawan dari adik Zahwa Massaid itu.

“Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang sudah biasa dan menerima hal-hal baru,” tulis Aaliyah, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (22/9/2023).

Dalam potretnya, putri mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia itu tampil dengan balutan dress hijau yang memukau keluaran brand internasional, Valentino. Dress tersebut memberikan kesan cerah namun tetap elegan pada penampilan Aaliyah.

Pose Aaliyah pun juga jadi sorotan lantaran menampilan postur tubuhnya yang indah dan memancarkan aura cantiknya.

Potret terbaru Aaliyah Massaid ini pun sontak jadi perbincangan netizen. Banyak warganet yang kagum dengan kecantikan Aaliyah, hingga membandingkannya dengan mantan kekasih Thariq, Fujianti Utami.

“Cantik, elegan gak pecicilan,” tambah akun @pa*******.