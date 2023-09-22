Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Keciduk Pakai Kalung Couple, Inisial Nama Jadi Sorotan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:11 WIB
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Keciduk Pakai Kalung Couple, Inisial Nama Jadi Sorotan
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar pakai kalung couple (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid semakin jelas setiap harinya. Terbaru keduanya kerap membagikan momen bersama.

Para penggemar semakin berspekulasi, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar memang menjalin hubungan asmara.

Seperti baru-baru ini sebuah video yang diunggah di akun TikTok @lovealthar. Dalam unggahan tersebut Aaliyah dan adik Atta Halilintar ini tampak menggunakan kalung di leher mereka.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Keciduk Pakai Kalung Couple, Inisial Nama Jadi Sorotan

Bukan sekadar kalung biasa, kalung yang dikenakan dua remaja itu terlihat couple dengan inisial nama masing-masing dalam tulisan Arab.

Sontak saja para penggemarnya pun langsung heboh. Banyak yang senang melihat mereka yang sudah mulai terang-terangan.

"Gila ya cewek beruntung banget dapat Thoriq dia itu menghargai wanita banget manis sekali Thariq ke Aaliyah," ujar @hu***.

"MasyaAllah aal elegan banget. Gak salah pilih Thariq. Auranya kayak aurel," tambah @fan***.

"Semoga hubungannya lancar dan go public pas lamaran," timpal @wah***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158572/thariq_halilintar-mIZf_large.jpg
Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149482/angelina_sondakh_dan_aaliyah_massaid-N8ST_large.jpg
Reaksi Angelina Sondakh saat Aaliyah Massaid Dikritik Imbas Kondangan usai Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148088/aaliyah_massaid-OcES_large.jpg
Aaliyah Massaid Kesal Dicap Tak Peduli Anak karena Datang ke Nikahan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147714/aaliyah_massaid-31ES_large.jpg
Baru 3 Hari Melahirkan, Aaliyah Massaid Hadir di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146930/aaliyah_massaid_dan_thariq_halilintar-Ffxm_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Thariq Halilintar Unggah Foto Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133908/thariq_halilintar-lZ3o_large.jpg
Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement