Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Keciduk Pakai Kalung Couple, Inisial Nama Jadi Sorotan

JAKARTA - Hubungan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid semakin jelas setiap harinya. Terbaru keduanya kerap membagikan momen bersama.

Para penggemar semakin berspekulasi, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar memang menjalin hubungan asmara.

Seperti baru-baru ini sebuah video yang diunggah di akun TikTok @lovealthar. Dalam unggahan tersebut Aaliyah dan adik Atta Halilintar ini tampak menggunakan kalung di leher mereka.

BACA JUGA: Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Jadi Sorotan Gegara Pakai Kalung Couple

Bukan sekadar kalung biasa, kalung yang dikenakan dua remaja itu terlihat couple dengan inisial nama masing-masing dalam tulisan Arab.

Sontak saja para penggemarnya pun langsung heboh. Banyak yang senang melihat mereka yang sudah mulai terang-terangan.

"Gila ya cewek beruntung banget dapat Thoriq dia itu menghargai wanita banget manis sekali Thariq ke Aaliyah," ujar @hu***.

"MasyaAllah aal elegan banget. Gak salah pilih Thariq. Auranya kayak aurel," tambah @fan***.

"Semoga hubungannya lancar dan go public pas lamaran," timpal @wah***.