Biodata dan Agama Aaliyah Massaid, Anak Diva yang Diisukan Dekat dengan Thariq Halilintar

JAKARTA - Mengulik biodata dan agama Aaliyah Massaid, selebgram cantik yang mencuri perhatian publik berkat kedekatannya dengan YouTuber Thariq Halilintar.

Sosoknya semakin menjadi pusat perhatian setelah hadir dan bertemu Gen Halilintar di acara 7 Bulanan anak kedua Aurel Hermansyah, pada 10 September silam. Sesuatu yang tak bisa dilakukan Fuji saat masih berpacaran dengan Thariq.

Lenggogeni Faruk dan Halilintar Anofial Asmid pun terlihat menyambut hangat Aaliyah yang datang bersama sang ibu, Reza Artamevia dalam acara tersebut. Kepada awak media, Halilintar meminta doa terbaik untuk hubungan putranya dan Aaliyah.

Lalu siapa Aaliyah Massaid dan bagaimana dia bisa dekat dengan Gen Halilintar? Berikut biodata dan agama Aaliyah Massaid seperti dirangkum Okezone dari berbagai sumber, pada Kamis (21/9/2023).

Aaliyah Massaid lahir di Jakarta, 21 tahun silam. Sosoknya bahkan sudah mencuri perhatian publik sejak kecil karena nama besar kedua orangtuanya. Dia adalah anak kedua mendiang Adjie Massaid dan diva R& B Reza Artamevia yang bercerai pada 2005.

Biodata dan Agama Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)

Setelah perceraian kedua orangtuanya, Aaliyah dan sang kakak, Zahwa Rezi Massaid, berada di bawah pengasuhan Adjie. Adjie kemudian menikah kembali dengan Angelina Sondakh dan memberi adik laki-laki untuk Aaliyah dan Zahwa.

Kehidupan Aaliyah berubah total ketika sang ayah meninggal dunia akibat serangan jantung, pada 5 Februari 2011. Meski begitu, Aaliyah dan saudara-saudaranya tetap mendapat kasih sayang dan perhatian utuh dari dua ibu, Angie dan Reza.