Biodata dan Agama Irwan Mussry, Suami Maia Estianty

JAKARTA - Biodata dan agama Irwan Mussry, suami dari Maia Estianty akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Irwan Danny Mussry adalah seorang pengusaha asal Indonesia, yang saat ini menjadi CEO dari Time International dan pemegang hak retail merek jam tangan mewah di Indonesia.

Irwan Mussry adalah anak dari Charles Mussry, seorang pejuang kemerdekaan pada saat Pertempuran Surabaya dan merupakan pengusaha bengkel. Ibu nya, Djoedjoek, berasal dari Madiun.

BACA JUGA: Irwan Mussry akan Diperiksa KPK Terkait TPPU di Ditjen Bea Cukai Yogyakarta

Irwan Mussry menikah dengan Maia Estianty, mantan istri dari Ahmad Dhani, pada 29 Oktober 2018. Pernikahan tersebut diadakan di Tokyo, Jepang. Lahir dari keluarga Yahudi, Irwan Mussry memutuskan untuk berpindah agama dari Yahudi ke Islam.

Pria yang lahir di Surabaya, 15 November 1962 itu rupanya sejak kecil memang sudah menyenangi dunia bisnis. Terlebih saat lulus SMP, Irwan pun berhijrah ke Amerika untuk merintis bisnisnya.

Hingga pada 1978 Irwan pun kembali ke Indonesia dan mengembangkan bisnisnya yang berfokus pada aksesoris seperti jam tangan. Kini lebih dari 30 tahun, Irwan pun telah sukses bekerja sama dengan perusahaan jam ternama seperti Rolex, Diesel, dan Breitling seperti yang tercantum dalam link di bio instagramnya.

BACA JUGA: