HOME CELEBRITY MUSIK

AMI Awards 2023, Koplo Jadi Kategori Baru yang Merepresentasikan Budaya Indonesia

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:45 WIB
AMI Awards 2023, Koplo Jadi Kategori Baru yang Merepresentasikan Budaya Indonesia
AMI Awards 2023 hadirkan kategori Koplo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards akan kembali digelar. Memasuki tahun ke-26, AMI Awards tahun ini akan menyuguhkan konsep berbeda. Jika biasanya disiarkan di stasiun televisi, kali ini AMI Awards akan diadakan secara langsung di JIEXPO Kemayoran pada 8 November 2023.

Selain itu, AMI Awards 2023 ini menambahkan enam kategori baru. Keenam kategori baru tersebut adalah Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik, Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik, Karya Orkestra Terbaik, Album Film Scoring Terbaik, Album Musikal Terbaik dan Album Alternatif Terbaik.

AMI Awards 2023, Koplo Jadi Kategori Baru yang Merepresentasikan Budaya Indonesia

Koplo menjadi genre musik baru yang akhirnya mendapat tempat di AMI Awards kali ini. Pasalnya, musik koplo saat ini begitu akrab di telinga masyarakat tanah air hingga banyak lagu-lagu genre lain yang turut diubah aransemennya menjadi musik koplo.

Musisi koplo pun begitu dikenal dan memiliki banyak penggemar. Setiap kali mereka manggung, penonton ikut bergoyang bersama dan bernyanyi tanpa dikomandoi, seperti saat Denny Caknan dan Ndarboy Genk menyapa para penggemarnya di atas panggung.

Melihat fenomena ini, anggota tim kategorisasi dan nominasi AMI Awards 2023 Adibal Sahrul pun merasa bahwa AMI Awards harus memberikan ruang bagi musik koplo untuk mendapat apresiasi sekaligus perhatian lebih.

"Mungkin yang baru adalah koplo. Jadi di awal-awal munculnya ini adalah dangdut yang hits dan divariasi dan dalam perkembangannya, mungkin hanya lagu-lagu dangdut yang dikoplokan. Tapi semua lagu hits dikoplokan dan koplo naik banget. Untuk memacu akreditas, tim kategorisasi memberikan space besar untuk koplo," ujar Adibal Syahrul dalam acara konferensi pers AMI Awards 2023 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Selama penyelenggaraan AMI Awards, musik dangdut dan melayu menjadi salah satu genre yang turut masuk ke dalam nominasi. Kini, genre semakin berkembang hingga akhirnya koplo mendapat ruang dalam ajang apresiasi ini.

Meski sepintas dinilai memiliki kesamaan, dangdut dan koplo jelas berbeda. Adibal menilai bahwa Koplo menjadi genre asli Indonesia, representasi dari budaya Indonesia sehingga harus terus dikembangkan.

"Kalau dangdut itu kan genrenya terinspirasi dari musik india, latin. Tapi koplo sekarang itu musik asli Indonesia. Saya rasa akan sangat kompetitif begitu AMI Awards memberikan space untuk koplo," pungkasnya.

