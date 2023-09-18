Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ras Muhamad Tampil di IMEX 2023, Bakal Kemas Musik Reggae dengan Sentuhan Orkestra

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:35 WIB
Ras Muhamad Tampil di IMEX 2023, Bakal Kemas Musik Reggae dengan Sentuhan Orkestra
Ras Muhamad tampil di IMEX 2023 (Foto: Instagram/ras_muhamad)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Music Expo (IMEX) 2023 siap digelar di Museum Puri Lukisan Ubud, Bali pada 21-24 September 2023. Pada gelaran ke lima-nya, IMEX 2023 mengundang sejumlah musisi lintas genre salah satunya Ras Muhamad.

Pelantun Negeri Pelangi tersebut akan menyuguhkan aksi panggung berbeda dari yang sudah-sudah.

Musisi berambut gimbal itu akan berkolaborasi Indonesian Tradisional Orchestra.

Tak hanya itu, Ras Muhamad juga berencana membawakan tembang terbarunya yang akan dirilis bulan depan.

"Sangat senang berkolaborasi dengan IMEX dan juga tentunya lagi siap-siap berkolaborasi ini akan gokil karena secara tradisional musik-musiknya dan dua lagu baru yang baru saya rilis itu lagu yang akan di rilis pada 29 Oktober," ujar Ras Muhamad dalam jumpa pers IMEX 2023 melalui zoom, belum lama ini.

Ras Muhamad

Direktur Artistik IMEX 2023 dan founder Lokaswara, Franki Raden, menyebut IMEX bisa menjadi ajang pembuktian eksistensi musik Indonesia di kancah dunia.

"Harapan dengan adanya IMEX yang digelar kembali tahun ini, para ‘pembeli’ ini akan tertarik untuk mengundang grup-grup yang tampil di panggung IMEX ke Negara mereka masing-masing," ungkap Franki Raden.

"Para ‘pembeli’ ini merupakan kumpulan dari para promotor musik, produser, pemilik label, direktur festival, direktur pusat kesenian, media TV dan radio, anggota organisasi dan asosiasi musik, dan lain sebagainya," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/01/205/1189064/kamping-sambil-nonton-iwan-fals-ras-muhammad-4GK1iLVCqM.jpg
Kamping sambil Nonton Iwan Fals & Ras Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/04/13/386/790807/pxQGUzWreB.jpg
Putri Bob Marley: Never Heard "Ganja Gun"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/02/17/391/763143/dGfhYVHuaB.jpg
Polisi Lontarkan Gas Air Mata di Acara Ras Muhammad, Lima Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/205/3191727//tohpati-TYUH_large.JPG
Tohpati Aransemen Ulang Lagu Cinta Kita, Ajak Musisi Ini Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/205/3188659//eltasya_natasha-uXOr_large.JPG
Lagu Harus Terpisah Viral di Indonesia dan Malaysia, Doa Eltasya Natasya Terkabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188129//anggun_c_sasmi-RMkf_large.JPG
Bangga Punya Kulit Khas Indonesia, Anggun: Para Bule Luar Pengen Kayak Kita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement