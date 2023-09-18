Ras Muhamad Tampil di IMEX 2023, Bakal Kemas Musik Reggae dengan Sentuhan Orkestra

JAKARTA - Indonesian Music Expo (IMEX) 2023 siap digelar di Museum Puri Lukisan Ubud, Bali pada 21-24 September 2023. Pada gelaran ke lima-nya, IMEX 2023 mengundang sejumlah musisi lintas genre salah satunya Ras Muhamad.

Pelantun Negeri Pelangi tersebut akan menyuguhkan aksi panggung berbeda dari yang sudah-sudah.

Musisi berambut gimbal itu akan berkolaborasi Indonesian Tradisional Orchestra.

Tak hanya itu, Ras Muhamad juga berencana membawakan tembang terbarunya yang akan dirilis bulan depan.

"Sangat senang berkolaborasi dengan IMEX dan juga tentunya lagi siap-siap berkolaborasi ini akan gokil karena secara tradisional musik-musiknya dan dua lagu baru yang baru saya rilis itu lagu yang akan di rilis pada 29 Oktober," ujar Ras Muhamad dalam jumpa pers IMEX 2023 melalui zoom, belum lama ini.

Direktur Artistik IMEX 2023 dan founder Lokaswara, Franki Raden, menyebut IMEX bisa menjadi ajang pembuktian eksistensi musik Indonesia di kancah dunia.

"Harapan dengan adanya IMEX yang digelar kembali tahun ini, para ‘pembeli’ ini akan tertarik untuk mengundang grup-grup yang tampil di panggung IMEX ke Negara mereka masing-masing," ungkap Franki Raden.

"Para ‘pembeli’ ini merupakan kumpulan dari para promotor musik, produser, pemilik label, direktur festival, direktur pusat kesenian, media TV dan radio, anggota organisasi dan asosiasi musik, dan lain sebagainya," sambungnya.