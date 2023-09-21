Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Judika Rindu Kejayaan Musik Rock, Debutkan Penyanyi Jebolan X Factor Indonesia

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:01 WIB
Judika Rindu Kejayaan Musik Rock, Debutkan Penyanyi Jebolan X Factor Indonesia
Judika debutkan penyanyi jebolan X Factor Indonesia. (Foto: Melati/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Judika tak lantas melupakan begitu saja mantan anak didiknya di X Factor Indonesia 2021. Salah satu dari finalis yang berada di dalam timnya dulu, kini dia tarik kembali ke industri musik Tanah Air.

Tidak lain, dia adalah Axin Zay, pemilik suara khas bergenre rock. Judika yang jatuh cinta pada warna vokal Axin pun tak pikir panjang untuk menggaetnya masuk ke dalam label Dua Anak Deo (DAD).

"Dia salah satu yang kita pilih dari waktu 2021 ada acara X Factor, dia ada di grup saya, waktu itu ada 6 orang dan 2 diantara mereka dikontrak bersama DAD. bapak dokter ini salah satu amunisi kita juga untuk membangkitkan kembali musik rock," kata Judika, di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023).

Membawa Axin Zay ke industri musik membuat Judika sangat bersemangat. Warna sura rock dari mantan finalis X Factor Indonesia ini memang begitu diincar oleh Judika.

Sudah lama Judika ingin sekali membangkitkan musik rock agar tak kalah dengan genre-genre lainnya di Indonesia.

"Memang dari dulu saya pengen banget berkontribusi untuk rock tetap jaya lagi. Suara karakter Axin dan ciri khasnya yabg kuat banget, aku harap rock indonesia bisa bangkit lagi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
