Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Judika Bagikan Kisah Sedihnya Lewat Single Ingkar Janji, Download Gratis Hanya di TREBEL!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |17:27 WIB
Judika Bagikan Kisah Sedihnya Lewat Single <i>Ingkar Janji</i>, Download Gratis Hanya di TREBEL!
Judika rilis single baru yang bisa didownload gratis di Trebel (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Judika akhirnya merilis single 'Ingkar Janji' setelah penantian yang cukup lama. Single terbarunya ini diketahui merupakan single perdananya di 2024.

Sampai saat ini, 'Ingkar Janji' yang sudah dirilis pada 29 Februari 2024 telah didownload lebih dari 45.000 pengguna Aplikasi Musik TREBEL!

Judika

Seperti lagu-lagu sebelumnya yang sukses membuat para pendengar Judika merasa relate, lewat lagu 'Ingkar Janji', Judika ingin memberikan cerita mengenai kesedihan yang mendalam ketika sebuah janji tidak bisa ditepati. Ketulusan dan kejujuran lirik lagu 'Ingkar Janji' membuat Judika bisa merasakan emosi selama proses pembuatan lagu dan membuatnya pun menangis saat proses syuting video klip.

Diutarakannya saat melakukan Take Over Campaign dengan TREBEL Indonesia, lagu 'Ingkar Janji' sangat cocok untuk siapapun yang sedang berjuang untuk cinta, jatuh cinta, maupun putus cinta.

Ingin mengoleksi lagu 'Ingkar Janji' dengan GRATIS & LEGAL? Download aplikasi musik TREBEL di App Store/Play Store, lalu download lagunya dengan GRATIS, dan dengarkan secara OFFLINE kapanpun kamu mau!

Judika

Lagu 'Ingkar Janji' di aplikasi TREBEL Musik  yang siap didownload gratis dan didengarkan secara tanpa internet.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/205/2887366/judika-rindu-kejayaan-musik-rock-debutkan-penyanyi-jebolan-x-factor-indonesia-yiNJ66STK3.jpg
Judika Rindu Kejayaan Musik Rock, Debutkan Penyanyi Jebolan X Factor Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/205/2842438/5-lagu-populer-judika-yang-bikin-galau-ngena-banget-4dmWOY7ixE.jpg
5 Lagu Populer Judika yang Bikin Galau, Ngena Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/09/205/2762314/penampilan-menggelegar-judika-di-konser-westlife-f2Ik4OLB2g.jpg
Penampilan Menggelegar Judika di Konser Westlife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/04/205/2720296/albumnya-laku-580-ribu-keping-dan-raih-multi-platinum-judika-ini-hadiah-natal-dwu8fzGD2S.jpg
Albumnya Laku 580 Ribu Keping dan Raih Multi Platinum, Judika: Ini Hadiah Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/21/205/2634055/judika-dan-happy-asmara-siap-hibur-masyarakat-jogja-dalam-harmoni-menginspirasi-concert-4IGSfLC55W.jpg
Judika dan Happy Asmara Siap Hibur Masyarakat Jogja dalam 'Harmoni Menginspirasi Concert'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/13/205/2516512/judika-rilis-album-teruslah-berharap-terinspirasi-dari-pandemi-hingga-drama-korea-Up4SaiLWT9.jpg
Rilis Album Teruslah Berharap, Judika Terinspirasi dari Pandemi hingga Drama Korea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement