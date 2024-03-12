Judika Bagikan Kisah Sedihnya Lewat Single Ingkar Janji, Download Gratis Hanya di TREBEL!

Judika rilis single baru yang bisa didownload gratis di Trebel (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Judika akhirnya merilis single 'Ingkar Janji' setelah penantian yang cukup lama. Single terbarunya ini diketahui merupakan single perdananya di 2024.

Sampai saat ini, 'Ingkar Janji' yang sudah dirilis pada 29 Februari 2024 telah didownload lebih dari 45.000 pengguna Aplikasi Musik TREBEL!

Seperti lagu-lagu sebelumnya yang sukses membuat para pendengar Judika merasa relate, lewat lagu 'Ingkar Janji', Judika ingin memberikan cerita mengenai kesedihan yang mendalam ketika sebuah janji tidak bisa ditepati. Ketulusan dan kejujuran lirik lagu 'Ingkar Janji' membuat Judika bisa merasakan emosi selama proses pembuatan lagu dan membuatnya pun menangis saat proses syuting video klip.

Diutarakannya saat melakukan Take Over Campaign dengan TREBEL Indonesia, lagu 'Ingkar Janji' sangat cocok untuk siapapun yang sedang berjuang untuk cinta, jatuh cinta, maupun putus cinta.

