HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cara Voting Anugerah Komedi Indonesia 2023 di Aplikasi RCTI+, Mudah dan Gratis!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:01 WIB
Cara vote ANUKOM 2023 (Foto: iNews)
JAKARTA - Cara voting Anugerah Komedi Indonesia 2023 (ANUKOM) di Aplikasi RCTI+ sangat mudah. Seluruh masyarakat Indonesia dapat mendukung komedian favoritnya dari manapun dan kapanpun tanpa membutuhkan banyak waktu.

Pasalnya, untuk melakukan voting Anugerah Komedi Indonesia 2023 di Aplikasi RCTI+ hanya membutuhkan smartphone saja. Voting pun dilakukan secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeserpun. Jadi, jangan sampai sia-siakan kesempatan ini untuk mendukung komedian favoritmu meraih penghargaan di acara bergengsi ini.

Sebagai informasi, Anugrah Komedi Indonesia atau "ANUKOM" adalah penghargaan tertinggi untuk insan komedian Tanah Air yang diinisiasi oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI). Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 acara ini diselenggarakan.

Waktu voting penghargaan ini masih akan terus dibuka hingga 26 September 2023 pukul 10.00 WIB mendatang melalui aplikasi RCTI+. Untuk mengetahui cara lebih jelasnya, simak langkah-langkahnya berikut ini:

1. Download aplikasi RCTI+, pastikan kamu sudah registrasi.

2. Klik banner voting Anugerah Komedi Indonesia 2023.

3. Baca terms & condition, lalu klik 'agree'.

4. Pilihlah kategori dan nominasi yang akan kamu vote. Ada empat kategori yang tersedia yakni Seniman Komedi Pria Terfavorit, Seniman Komedi Wanita Terfavorit, Komika Terfavorit, Seniman Komedi Sedang Naik Daun Terfavorit.

5. Pilih nominasi.

6. Setelah klik nominasi yang kamu pilih, akan muncul captcha. Lalu klik "I'm not a robot".

7. Ikuti petunjuknya, pilih gambar sesuai perintah.

8. Setelah itu lalu klik vote.

9. Voting selesai lalu akan muncul "Terima kasih".

