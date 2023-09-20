Marthino Lio Terpilih Perankan Glenn Fredly di Film Biopik Atas Rekomendasi Mutia Ayu

JAKARTA - Marthino Lio didapuk untuk memerankan tokoh ikonik Glenn Fredly dalam sebuah film biopik berjudul 'Glenn Fredly The Movie'. Menariknya, Marthino Lio terpilih untuk memerankan tokoh musisi kenamaan Tanah Air tersebut lantaran rekomendasi dari Mutia Ayu, istri Glenn yang juga ikut terlibat dalam proses kreatif film ini.

Hal tersebut diungkap langsung oleh Daniel Mananta, produser dari film Glenn Fredly The Movie. Saat mengumumkan jajaran cast yang akan membintangi film ini, Marthino Lio (Glenn) dan Bucek Depp (Hengky, ayah Glenn), Daniel Mananta mengaku bahwa dirinya kebingungan ketika akan menentukan sosok yang dirasa pantas untuk memerankan tokoh besar seperti Glenn Fredly.

Ketika mulai menentukan pilihan dari sekian banyak orang yang ditemukannya lewat dunia maya, Daniel mengatakan bahwa selalu saja merasa ada yang mengganjal di hatinya.

"Gue nyari di Google dulu, orang yang mirip Glenn, banyak banget listnya. Gue nyari semuanya, gue approach beberapa orang tapi hati nggak sreg," ujar Daniel Mananta di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2023).

"Setiap kali ditanya siapa yang akan meranin Glenn 'plis gue gak tau apa bikin sayembara aja ya' karena se stress itu," lanjutnya.

Sampai akhirnya Daniel mulai menemukan titik terang ketika bertemu dengan pihak keluarga Glenn Fredly. Kala itu, Mutia Ayu mengingat sosok aktor yang dinilai begitu mirip dari segi fisik dengan Glenn Fredly. Sayangnya, Mutia Ayu hanya ingat wajahnya tanpa mengingat nama dari aktor tersebut.

Satu-satunya petunjuk yang disebutkan Mutia Ayu adalah aktor tersebut baru saja meraih Piala Citra FFI. Sampai akhirnya diketahui bahwa aktor yang dimaksud oleh ibu satu anak itu adalah Marthino Lio.

"Pas gue lagi rapat reading sama keluarga tiba-tiba ada yang nyeletuk 'eh aktor si itu tuh gue pernah ngeliat, kalo nggak dia aja'. Itu Mutia Ayu yang ngomong 'Itu aktor yang baru dapat Piala Citra. tuh kan perutnya sama banget sama Glenn'," jelas Daniel.

Dalam kesempatan yang sama, Mutia Ayu pun menjelaskan mengapa kala itu langsung tercetus sosok Marthino Lio yang dinilai cocok memerankan karakter Glenn Fredly. Rupanya, Mutia Ayu sudah sempat mengenal Marthino Lio jauh sebelum film ini direncanakan. Bahkan, Glenn Fredly sendiri lah yang memperkenalkan Lio kepadanya.