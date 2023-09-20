Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

WAMIFEST 2023, Ajang Edukasi Hak Cipta untuk Musisi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |01:30 WIB
WAMIFEST 2023, Ajang Edukasi Hak Cipta untuk Musisi
WAMIFEST 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) menghelat WAMIFEST 2023. Kali ini, Wamifest 2023 hadir dengan Sound of Collaboration.

WAMIFEST 2023 digelar pada Sabtu, 23 September 2023, di Laswee Creative Space, Bandung. Festival ini adalah perayaan musik yang akan menyatukan pencipta lagu dari segala penjuru Indonesia dan musisi bintang.

Dengan misi memajukan keberagaman dan kreativitas bagi komunitas musik Indonesia, Wami menghelat festival ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis.

"WAMIFEST sebagai wadah ekspresi, berkarya, para komposer dengan lagu orisinilnya. Juga menjadi wadah edukasi tentang pentingnya Hak Cipta Lagu dan pengetahuan seputar ekosistem musik," ujar Anggota Badan Pengawas WAMI dan pencipta lagu Fia Anggraeni dalam keterangan persnya.

Beberapa bintang ternama Indonesia seperti Ari Renaldi, Vionita Sihombing, Mytha Lestari, serta Stand Here Alone akan turut meramaikan panggung dalam festival ini.

Vionita Sihombing akan membawakan secara langsung lagu terbarunya yang berjudul Takut Rindu. Mytha akan membawakan 3 lagu di WAMIFEST 2023, dan salah satunya adalah lagu andalannya, Aku Cuma Punya Hati.

Stand here alone tampil sebagai puncak acara WAMIFEST yang akan menutup dengan 12 lagu spesialnya, salah satunya Hilang Harapan.

WAMI juga akan memperkenalkan 15 pencipta lagu terpilih dari kegiatan SELEKTA (Seleksi Cipta Lagu) yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Selain konser musik, akan ada seminar yang diadakan bersama dengan perwakilan Komposer, Publisher, WAMI, dan platform digital. Seminar dan gathering ini diadakan dengan tujuan untuk membuka wawasan dan peluang jaringan bagi para musisi muda yang terutama berfokus pada penciptaan lagu.

