Ibunda Komedian Isa Bajaj Meninggal Dunia Hari Ini, Dimakamkan di Magetan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:23 WIB
Ibunda Isa Bajaj Meninggal (Foto: instagram/)
JAKARTA - Kabar duka datang dari komedian Isa Bajaj. Sang ibu, Supiyah, meninggal dunia pada Selasa (19/9/2023) pukul 01.30 WIB di Magetan, Jawa Timur.

Kabar ini pertama kali diketahui dari unggahan Instagram Isa Bajaj. Melalui unggahannya, Isa tampak mengunggah foto kenangan dirinya bersama sang ibu yang sedang tersenyum semringah.

Lewat unggahannya, Isa Bajaj juga mengungkapkan perasaan sedihnya lantaran ditinggalkan sang ibunda tercinta untuk selama-lamanya.

"Hari yang saya takutin akhirnya terjadi, saya ditinggalkan ibu buat selamanya," tulis Isa Bajaj dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (19/9/2023).

Isa Bajaj

Sembari mengucapkan selamat jalan, Isa pun berjanji akan selalu mendoakan ibunya meski kini sang ibu tak ada lagi disisinya.

"Isa gak bisa nulis puitis panjang lebar bu tulisan e Isa jelek tapi insyaallah doa Isa gak pernah putus untuk jenengan. Sugeng tindak bu," tutupnya.

Halaman:
1 2
