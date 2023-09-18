Pernikahan Semakin Dekat, Adinda Thomas Gelar Bridal Shower Bareng Sahabat

JAKARTA - Adinda Thomas diketahui akan segera menikah dengan kekasih hatinya, Raka Akmal. Sebelumnya, bintang KKN di Desa Penari itu telah menggelar acara lamaran pada 7 Mei 2023 lalu.

Jelang pernikahannya, Adinda Thomas terlihat menggelar acara bridal shower bersama sahabat-sahabatnya. Acara yang berlangsung di sebuah restoran itu juga dihadiri oleh artis Sheila Dara Aisha.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, perempuan 30 tahun itu terlihat cantik dengan atasan kaos putih dan skirt biru dongker. Begitu pula lima sahabatnya yang tampil dengan baju berwarna putih.

Adinda mengaku bersyukur karena dirinya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik menjadi saksi hidupnya.

"Apapun yang terjadi aku sangat bersyukur di perjalanan hidupku, aku bisa mengenal dan belajar dari teman-teman yang sudah ku percaya untuk menjadi saksi diriku berproses dalam hubungan ku sama Raka," ujar Adinda Thomas, dikutip dari akun Instagram-nya, Senin (18/9/2023).

Lebih lanjut, Adinda mengatakan bahwa dirinya berasa tidak mudah bagi sebagian orang untuk dapat menerima kekurangannya.