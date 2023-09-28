Bakal Nikah Tahun Ini, Adinda Thomas: Doain Aja

JAKARTA - Adinda Thomas tengah menikmati persiapan hari pernikahannya dengan sang kekasih, Raka Akmal. Rencananya, mereka akan melepas masa lajang tahun ini.

Namun, Adinda masih merahasiakan tanggal pernikahannya itu kepada publik. Wanita 30 tahun itu hanya melempar senyuman ketika ditanya soal persiapan hari bahagianya.

"Doain aja ya," ucap Adinda Thomas lalu tersenyum saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

BACA JUGA: Adinda Thomas Jadi Pacar Elang El Gibran di Film Bangsatnya Cinta Pertama

Raka Akmal sendiri telah melamar Adinda Thomas di Supertree Grove, Gardens by the Bay, Singapura, beberapa waktu lalu.

Setelahnya, mereka bersama dengan keluarga menggelar acara lamaran secara resmi di Taman Kajoe, Jakarta Selatan, pada 7 Mei 2023.

"Dengan ridho kedua orang tua serta seluruh keluarga dan teman, akhirnya kami bisa menuju ke langkah yang baik. Untuk cinta, tawa dan bahagia selamanya," tulis Adinda di Instagram.