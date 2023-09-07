Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Sukses Pelaku Industri Kreatif dalam Serial Outside the Box di Vision+

Lutfi Fadila , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:04 WIB
Kisah Sukses Pelaku Industri Kreatif dalam Serial <i>Outside the Box</i> di Vision+
Viddsee menghadirkan kisah sukses para pelaku industri kreatif dalam serial Out of the Box di channel Viddsee. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA – Viddsee kembali menghadirkan serial menarik untuk Anda pengguna Vision+. Kali ini, ada serial Outside the Box yang menampilkan kisah para pelaku industri kreatif berbakat, seperti John Cheng, Ryan Yeo, Nelson Yap, Belina Lee, serta Gustavo dan Wendy.

Mereka akan membocorkan kisah di balik kesuksesan mereka di industri kreatif. Serial ini terdiri dari lima episode: A Sweet Legacy, Woodwork Stories, A Tailored Experience, The Pocket Zoo, dan Marrying Sustainability.

Nah, jika Anda tertarik dengan kisah di balik kreativitas mereka dapat menonton cerita lengkapnya dalam serial Outside the Box di channel Viddsee di Vision+. Anda juga bisa menikmati berbagai film pendek lainnya secara gratis.

Berbagai konten menarik Vision+ ini bisa Anda nikmati dengan berlangganan Premium yang menawarkan berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Sementara bagi Anda penggemar pertandingan olahraga bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh aplikasinya sekarang juga di Play Store dan App Store di sini atau akses www.visionplus.id.

Informasi terkini tentang Vision+ bisa didapatkan dengan mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

