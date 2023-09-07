Kisah Sukses Pelaku Industri Kreatif dalam Serial Outside the Box di Vision+

Viddsee menghadirkan kisah sukses para pelaku industri kreatif dalam serial Out of the Box di channel Viddsee. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Viddsee kembali menghadirkan serial menarik untuk Anda pengguna Vision+. Kali ini, ada serial Outside the Box yang menampilkan kisah para pelaku industri kreatif berbakat, seperti John Cheng, Ryan Yeo, Nelson Yap, Belina Lee, serta Gustavo dan Wendy.

Mereka akan membocorkan kisah di balik kesuksesan mereka di industri kreatif. Serial ini terdiri dari lima episode: A Sweet Legacy, Woodwork Stories, A Tailored Experience, The Pocket Zoo, dan Marrying Sustainability.

Nah, jika Anda tertarik dengan kisah di balik kreativitas mereka dapat menonton cerita lengkapnya dalam serial Outside the Box di channel Viddsee di Vision+. Anda juga bisa menikmati berbagai film pendek lainnya secara gratis.

