6 Lagu Legendaris Ciptaan Erwin Prasetya Bersama Dewa 19

JAKARTA - Mantan personel Dewa 19, Erwin Prasetya sempat menciptakan sejumlah lagu untuk bandnya. Bahkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Erwin untuk Dewa 19 cukup akrab di telinga para penggemar, hingga masih sering dibawakan oleh Ahmad Dhani cs saat manggung.

Erwin sendiri merupakan personel awal Dewa 19 bersama Ahmad Dhani, Wawan Juniarso dan Andra Ramadhan. Akan tetapi, ia memutuskan untuk hengkang dari Dewa 19 dengan alasan ketidakcocokan dengan manajemen, kemudian posisinya pun digantikan oleh Yuke Sampurna.

BACA JUGA: Mengenal 2 Personel Dewa 19 yang Masih Bertahan Hingga Kini

Sedikitnya enam buah lagu hits Dewa 19 telah diciptakan oleh pria yang wafat pada 2 Mei 2020 lalu.

Berikut, lagu ciptaan mendiang Erwin Prasetya untuk Dewa 19:

1. Kamulah Satu-satunya

Siapa Baladewa atau Baladewi yang tak tahu lagu Kamulah Satu-satunya? Selain hits pada masanya, lagu ini juga masih sering terdengar hingga saat ini.

Lagu ini sendiri merupakan soundtrack dari sebuah film berjudul sama yang diperankan oleh Nirina Zubir, Didi Petet hingga Junior Liem dan tayang di 2007 silam.

2. Kirana

Sempat mendapatkan penghargaan sebagai lagu terbaik di AMI Award, Kirana diciptakan oleh Erwin bersama Ahmad Dhani. Sampai saat ini, Kirana masih kerap dibawakan oleh Dewa 19 dalam berbagai kesempatan.

Lagu Kirana sendiri diketahui muncul di album Pandawa Lima dengan suara vokal Ari Lasso.