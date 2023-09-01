Denny Sumargo Siap Dilaporkan ke Polisi jika Terbukti Ayah Biologis Anak Verny Hasan

JAKARTA - Denny Sumargo mengaku siap dilaporkan ke polisi oleh Verny Hasan apabila dari hasil tes DNA kedua, putri dari sang DJ dinyatakan merupakan anak biologisnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Densu dalam sambungan telepon di podcast milik Dokter Richard Lee.

Awalnya, Dokter Richard sempat bertanya soal apa yang akan dilakukan Densu, jika hasil tes DNA kembali menunjukkan bahwa dirinya bukanlah merupakan ayah biologis dari anak Verny. Dengan tegas, Densu mengatakan jika ia akan langsung membuat laporan kedua yang ditujukannya ke Verny Hasan.

"Bang, kalau hasil tes DNA yang kedua ternyata itu bukan anak lo, apa yang akan lo lakuin?," tanya Richard pada Densu.

"Saya lapor polisi untuk yang kedua," tegas Densu.

Saat ditanya kemungkinan kedua, apabila hasil dari tes DNA dirinya terbukti merupakan ayah biologis dari anak Verny, Densu pun tegas mengaku akan bertanggung jawab pada gadis kecil tersebut. Bahkan, ia pun meminta Verny langsung melaporkannya ke polisi.

"Kalau misalnya hasil tes DNA-nya itu ternyata memang anak lo? Apa yang akan lo lakuin?," tanya Richard lagi.