Mengulik Nama Asli Sule, Ternyata Bukan Entis Sutisna

JAKARTA - Mengulik nama asli Sule yang tidak banyak orang tahu. Seperti kebanyakan selebriti papan atas, sang komedian juga menggunakan nama panggung sejak memulai kariernya di dunia hiburan.

Menariknya, tak banyak orang tahu terkait nama asli Sule. Banyak dari mereka hanya mengetahui bahwa nama asli Sule adalah Entis Sutisna. Namun ternyata, itu pun bukan nama aslinya.

Ayah Rizky Febian tersebut menjelaskan bahwa nama aslinya hanya Sutisna. “Ini sebenarnya salah. (Nama asli saya) engga pake Entis, Sutisna aja. Entis itu nama panggilan kesayangan dari ibu,” ujarnya dalam talkshow Okey Bos, pada 15 Mei 2023.

Selain mengungkapkan nama aslinya, bapak lima anak ini menjelaskan alasannya dipanggil dengan julukan Sule. Nama itu sebenarnya kepanjangan dari susut leho yang dalam bahasa Sunda berarti menyusut ingus.