Potret Selfie Anya Geraldine yang Bikin Pria Klepek-Klepek, Cantiknya Kebangetan!

JAKARTA - Anya Geraldine menjadi salah satu selebriti Tanah Air digandrungi kaum Adam karena kecantikannya. Penampilan Anya Geraldine sukses mencuri perhatian.

Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang diunggah di sosial media miliknya itu. Dalam potret tersebut, Anya Geraldine tampak cantik dan modis dalam balutan tanktop jeans.

Ia tampak menyematkan keterangan dalam unggahannya itu. Dia menyebut, dimana waktu terbaik untuk bermalas-malasan adalah hari Sabtu.

“Sabtu enaknya mager-mageran,” tulis Anya Geraldine, Sabtu, (12/8/2023).