HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Cerai, Pinkan Mambo Ungkap Keinginan Menikah Lagi

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:30 WIB
Belum Cerai, Pinkan Mambo Ungkap Keinginan Menikah Lagi
Pinkan Mambo ngaku mau menikah lagi, jadi sorotan netizen. (Foto: instagram @pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo kembali menjadi sorotan publik. Setelah berseteru dengan MA anaknya, kini ucapan dari Pinkan Mambo soal mau menikah lagi menjadi sorotan.

Ungkapan itu terlihat di salah satu postingan akun gosip @pembasmi.kehaluan.reall. Di mana, dalam akun tersebut tampaknya menggunggah ulang hasil wawancara Pinkan Mambo.

Pinkan Mambo meminta agar MA anaknya untuk kembali ke rumah orangtuanya. Meskipun MA tidak ingin kembali ke kediaman Pinkan, namun dirinya meminta agar MA tidak menginap di rumah teman-temannya.

"Kamu enggak perlu tahu kesulitan mami ini cari uang demi anak-anak, yang kamu tahu sekolah, yang kamu tahu jadi artis. Jangan jadi bartender, jangan dugem, pulanglah Michelle," kata Pinkan Mambo, Minggu (13/8/2023).

Halaman:
1 2 3
