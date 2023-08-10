Pinkan Mambo Tantang Netizen Usai Disebut Sekolahkan MA Cuma Sampai SD

JAKARTA - Pinkan Mambo menantang kepada netizen. Hal itu dilakukan Pinkan Mambo gara-gara dirinya disebut hanya menyekolahkan MA, anaknya sebatas bangku sekolah dasar (SD).

Dengan nada tegas, Pinkan Mambo membantah jika dirinya memberikan pendidikan di bangku sekolah pada MA cuma sampai SD.

"Kalau ada yang bilang anak aku hanya sekolah sampai SD itu bohong, dan kalau ada juga yang bilang menyekolahkan aku itu juga bohong. Karena semua itu atas nama Pinkan," ujar Pinkan Mambo di acara Brownies, Kamis (10/8/2023).