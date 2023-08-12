Konser Dewa 19 Featuring All Star Gebrak Stadion GBK, Hadirkan Gitaris Bon Jovi hingga Vokalis Whitesnake

JAKARTA - DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023 dibuka dengan meriah melalui lagu Pangeran Cinta. Dalam kesempatan ini, Ahmad Dhani membawakan lagu Pangeran Cinta bersama Virzha.

Penampilan keduanya langsung disambut sorak sorai penonton. Tidak hanya sampai di situ, para penonton terlihat berloncat dan mengangkat tangan mereka yang dihiasi gelang dengan lampu.

Hal ini membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno terlihat terang benderang dan meriah.

Tidak hanya sampai di situ, keseruan pembukaan konser DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023 dilanjut dengan kehadiran Marcello Tahitoe di panggung.

Dirinya berduet dengan Virzha membawakan lagu Dewa 19 berjudul Angin. Tentunya penampilan keduanya diiringi pula dengan sang maestro Ahmad Dhani.