Rendy Kjaernet Setia Temani Lady Nayoan Berobat: Ini Pembuktian Aku ke Dia

JAKARTA - Rendy Kjaernett terus membuktikan rasa cintanya kepada Lady Nayoan. Di mana, dirinya berusaha untuk tidak berpisah dari wanita yang dicintainya itu. Bahkan, Rendy Kjaernett tetap setia menemani Lady Nayoan berobat.

Hal itu terlihat saat Rendy Kjaernett menemani Lady Nayoan saat melakukan pengobatan fisioterapi di salah satu rumah sakit, usai mengalami kecelakaan di Tol Jatiasih.

Lady Nayoan pun tidak menampik, jika selama melakukan pengobatan demi menyembuhkan rasa sakitnya itu dirinya selalu ditemani Rendy Kjaernett.

"So far ditemenin sama dia (Rendy Kjaernett-red) gitu sih," ucap Lady Nayoan di YouTube Seleb Oncam News, Jumat (11/8/2023).

Dengan senyum bahagia, Rendy Kjaernett mengatakan jika dirinya akan senantiasa berada di sisi Lady Nayoan hingga sembuh.