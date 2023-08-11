Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernet Setia Temani Lady Nayoan Berobat: Ini Pembuktian Aku ke Dia

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:54 WIB
Rendy Kjaernet Setia Temani Lady Nayoan Berobat: Ini Pembuktian Aku ke Dia
Rendy Kjaernett temani Lady Nayoan berobat, pembuktian rasa cintanya pada sang istri. (Foto: instagram @rendykjaernett1)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett terus membuktikan rasa cintanya kepada Lady Nayoan. Di mana, dirinya berusaha untuk tidak berpisah dari wanita yang dicintainya itu. Bahkan, Rendy Kjaernett tetap setia menemani Lady Nayoan berobat.

Hal itu terlihat saat Rendy Kjaernett menemani Lady Nayoan saat melakukan pengobatan fisioterapi di salah satu rumah sakit, usai mengalami kecelakaan di Tol Jatiasih.

Lady Nayoan pun tidak menampik, jika selama melakukan pengobatan demi menyembuhkan rasa sakitnya itu dirinya selalu ditemani Rendy Kjaernett.

"So far ditemenin sama dia (Rendy Kjaernett-red) gitu sih," ucap Lady Nayoan di YouTube Seleb Oncam News, Jumat (11/8/2023).

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Dengan senyum bahagia, Rendy Kjaernett mengatakan jika dirinya akan senantiasa berada di sisi Lady Nayoan hingga sembuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement